Værste mareridt: Forbyttet på hospitalet

Ved hjælp af DNA-test finder to kvinder ud af, at de blev forbyttet på hospitalet for 57 år siden

Det er en strøtanke, mange af os nok har tænkt.

- Hvad nu hvis jeg blev forbyttet på hospitalet som spæd?

Det forbliver heldigvis bare en tanke for de fleste af os. Men desværre ikke for alle.

To kvinder fra Oklahoma City i delstaten Oklahoma blev 18. maj i 1964 forbyttet på Duncan Physicians Surgeons Hospital. Det skriver mediet The Daily Beast.

57 år senere skulle en DNA-test fra Ancestry.com vise, at de levede en andens liv.

Føler sig i vildrede

Ifølge mediet har de to kvinder, Tina Ennis og Jill Lopez, nu valgt at sagsøge hospitalet. Det gør med de sammen med Lopez' biologiske mor, Kathryn Jones.

Det var Tina Ennis og Kathryn Jones, som tog DNA-testen. Ifølge Tina Ennis var det en aktivitet, som skulle bringe dem tættere på hinanden, da hun ønskede at finde sin forsvundne morfar.

Resultaterne af testen viste dog, at Ennis intet fælles DNA havde med sin mor.

Hele affæren har medført, at de tre kvinder føler sig i vildrede.

- Det er ikke noget, jeg ville ønske for nogle, lyder det fra Tina Ennis.

Da Ennis tog testen, viste den, at hun havde mange familiemedlemmer med navnet 'Brister'.

Anlagt søgsmål

Gennem sociale medier lykkedes det Ennis at finde Lopez. Lopez var vokset op med de nu afdøde Joyce og John Brister på landet nær Oklahoma City. Lopez gik med til at tage en DNA-test, og det blev dermed afklaret, at de blev forbyttet på hospitalet.

Da Kathryn Jones så et billede af Jill Lopez, vidste hun, hvad der var sket.

- Da jeg så billedet, tænkte jeg, 'hvor er det taget'?, og 'det er da ikke mit tøj', fordi hun lignede fuldstændig mig, lyder det fra Jones, som fortæller, at episoden har 'ødelagt' hende.

De har derfor anlagt søgsmål mod hospitalet for hensynsløshed og uagtsom påføring af tort. Hospitalet har afvist beskyldningerne og hævder, at stedet, hvor de to kvinder blev født, ikke længere eksisterer, da stedet blev fusioneret med et separat hospitalssystem i 1975.