Vandpibe-kongen: Suger tre hoveder om dagen

- Da vandpibecaféerne åbnede op igen, kunne jeg sidde i syv timer og bare ryge, fortæller Jonas Winther til Ekstra Bladet.

23-årige Jonas Winther fra Ølby elsker vandpiben. Den populære tradition fra Mellemøsten har for længst vundet fodfæste i Danmark, og Jonas Winther lægger ikke skjul på, at han elsker boblerne fra glasset, røgen fra slangen og duften af frugttobak fra pibehovedet.

Med et hav af timer på studie og arbejde er den store pibe blevet hans våben mod den stressede hverdag. Han er stamkunde på vandpibecaféen Café Palace Lounge i Solrød, hvor han ryger to til tre hoveder om dagen.

- Jeg stresser bare af, når jeg ryger vandpibe. Der er mange ting, der foregår i hovedet på én gang. Når jeg ryger, så tænker jeg ikke på noget.

Han tager sig ikke af, hvad andre tænker om hans hyppige rygning.

- For mange kan det måske lyde voldsomt, men jeg tænker ikke rigtigt over det. Jeg ved, hvilken effekt vandpiben har på mig.

Foto: Henning Hjorth

Kan være livsfarligt

Selvom Jonas Winther ikke tager højde for konsekvenserne ved den daglige vandpibe-rygning, advarer Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet, om livsfarlige sygdomme grundet den hyppige rygning.

- Vandpibe er ikke et uskadeligt alternativ til cigaretter. Man får blandt andet øget risiko for kræft og hjerte-kar-sygdomme, udtaler Charlotta Pisinger til Ekstra Bladet.

- Når han (Jonas Winther, red.) ryger så meget, vil jeg mene, at det er afhængighed af nikotin. Man skal huske med nikotinen, at den kun hjælper kortvarigt.

Jonas Winther udelukker ikke, at han er afhængig af vandpiben. Dog påpeger han, at stemningen i caféen blandt andet hjælper ham til at give slip på den stressende hverdag.