Vandt milliongevinst: Konen frygtede skilsmisse

For få uger siden fik en 40-årig mand fra Frederiksberg besked om, at han var den heldige vinder af 3.145.604 skattefri kroner efter at have spillet Vikinglotto.

Men da han ringede for at fortælle sin kone, at hun skulle komme hjem, fordi der var noget, de skulle tale om, gik det helt skævt.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

'Jeg tilføjede selvfølgelig, at det var noget godt. Men det hørte hun vist ikke, for hun spurgte chokeret, om jeg ville skilles. Det kunne jeg bestemt afkræfte,' fortæller vinderen til Danske Spil.

Uroen var dog ganske kortvarig.

'Hun blev selvfølgelig glad – også for at det ikke handlede om skilsmisse,' lyder det ifølge Danske Spil fra manden, der sammen med konen har besluttet, at de ikke vil fortælle om gevinsten til nogen som helst – ikke engang deres børn.

'Det ser vi ingen grund til. Gevinsten kommer ikke til at forandre vores hverdag som sådan, da vi jo stadigvæk skal arbejde. Og vi gider ikke, at folk skal tro, at vi har bagdelen fuld af penge. Men vi har mulighed for nu at opgradere vores hverdag og lave alle de ting med vores børn, som man ellers er tvunget til at spare op til. Og så vil jeg jo gerne have min kone med på Noma, nu vi kan gå ud at spise igen. Vi skal da lige mærke, at vi er blevet millionærer,' siger han.

Han fortæller videre, at pengene ellers skal bruges til at komme ind på boligmarkedet.

'Vi ville aldrig have haft en chance uden den gevinst. Så det er vi dybt taknemmelige for.'

