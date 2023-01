Vanvid: Købt for småpenge - kan nu indbringe 60 mio. kroner

Den britiske maler John Craxton var smart, da han i 1960 faldt over en lysekrone som han blot gav 250 pund for. Han mistænkte, at den var kreeret af den berømte skulptør Alberto Giacometto - og fik ret

Danske Jim Lyngvild ramte medierne forleden, da han ifølge sig selv gjorde et kup på en Bruun Rasmussen-auktion og erhvervede sig et 18 karats guldsmykke for småpenge i forhold det, han mener, det er værd.

I en helt anden skala finder man det køb, den nu afdøde engelske maler John Craxton foretog sig i 1960.

Det skriver The Guardian.

Nogle gange kan det således betale sig at lytte til ens sjette sans og ens fornemmelse, for Craxton erhvervede sig dengang en usædvanlig lysekrone for blot 250 pund hos en antikvitetshandler i London.

Craxton mistænkte, at lysekronen kunne være fra den store skulptør Alberto Giacometto, men hængte den blot op i sit hjem, hvor han nød den og den tronede i de følgende 50 år op til malerens død i 2009.

Men ganske rigtigt. I 2015 blev lysekronen verificeret som et ægte Giacometto-værk fra slutningen af 1940'erne. Nu står den til at kunne blive solgt på auktionen Christie's for helt op til 7 mio. pund. Det svarer til cirka astronomiske 60 mio. danske kroner.

Lysekronen ser her i John Craxtons hjem i Hampstead, London, tilbage i 2007. Foto: Craxton Studios

Salgsrekorder

Ting, den schweiziske kunstner Alberto Giacometto har kreeret, er i høj kurs og slår jævnligt salgsrekorder, skriver The Guardian.

Nærværende lysekrone er egentlig vurderet til omkring 1,5 til 2,5 mio. pund, hvilket også er en formue, men eksperter regner med, at det langt fra bliver den pris, en eventuel køber må hoste op med.

Den bliver nemlig ganske givet langt højere.

Lysekronen er således betegnet som en af de mest signifikante kreationer nogensinde fra Giacomettos hånd.