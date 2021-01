Vanvittig pris: 20-dollarseddel er 353.000 kroner værd

Hvordan i alverden kan en 20-dollarseddel svarende til 123 kroner være mere end 353.000 kroner værd? Det er simpelthen på grund af en mystisk fejl, der skete under trykningen af dollar-sedlen i 1996. Det viste sig nemlig, at et klistermærke fra et banan-firma ved navn Del Monte i Ecuador havde forvildet sig ind på sedlen under trykningsprocessen.

Det skriver CNN.

Autionshuset Heritage Auctions i byen Dallas i USA har netop nu sedlen på auktion på deres hjemmeside, hvor det højeste bud er 57.500 dollars svarende til 353.000 kroner.

Auktionshusets vicepræsident, Dustin Johnston, fortæller til CNN, at den sjældne 20-dollarseddel allerede nu er besøgt 4300 gange på hjemmesiden.

Auktionen på 20-dollarsedlen afsluttes 22. januar, så der er stadig tid til at give et bud på den for eventuelt interesserede danskere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses den sjældne 20-dollarseddel med en ovenstående detaljeret forklaring. Foto: currency.ha.com

Hvordan klistermærket er havnet på 20-dollarsedlen er stadig et mysterium. Men det er muligt, at det er sket med vilje som en slags joke.

Ifølge Heritage Auctions dukkede den sjældne pengeseddel først op offentligt i 2003, hvor en studerende i Ohio satte den til salg på eBay. Han havde fået fat i den, da han skulle hæve penge fra en hæveautomat.

20-dollarsedlen blev dengang på eBay solgt for 10.000 dollars.

Den blev solgt igen i 2006 på en auktion hos Heritage Auctions for 25.000 dollars. Og her nu 14 år efter er den igen til salg hos Heritage Auctions, hvor højeste bud netop nu ligger på 57.500 dollars.