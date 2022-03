Vanvittig pris: Årets dyreste villa solgt

Selvom boligmarkedet først så småt er ved at tø op igen efter en kold vinter, er der i den grad varmt på toppen af markedet:

Her har salget af en liebhavervilla på Strandvejen nord for København nemlig lige indtaget førstepladsen som den dyreste handel i år med en gigantisk salgspris.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Intet mindre end 60,9 millioner kroner har skiftet hænder, for at nye ejere har kunnet overtaget nøglerne til det luksuriøse hjem, som ligger i Charlottenlund et par rækker fra Øresunds kyst.

For prisen får køberne en overflod af kvadratmeter - 432 for at være præcis - som ifølge salgsmaterialet fra mæglerbutikken Home Charlottenlund, der senest havde villaen til salg, er udstyret med 'alle moderne bekvemmeligheder'.

De i alt 12 værelser byder blandt andet også på flere stuer, et bibliotek, et træningsrum, et påklædningsværelse og flere sove- og børneværelser.

Millionafslag

Den dyre villa kom til salg i februar efter en kort pause fra markedet, hvor var den sidste år var udbudt et par måneder. Begge gange fulgte der ifølge Boliga.dk et prisskilt på svimlende 68 millioner kroner med.

Anden gang nåede det luksuriøse hjem kun at være til salg i 20 dage, før en køber slog til, men så slap de altså også for at betale fuld pris: De nye ejere har nemlig fået et solidt afslag på 7,1 millioner kroner med i handlen.

Inden salget af liebhavervillaen i Charlottenlund var det handlen af det kendte 'Matador'-hus, som Mads Skjern købte i den populære tv-serie, da han var kommet til penge, den dyreste handel indgået i 2022.

Det 360 kvadratmeter store hjem, som ligger ud til Furesø i Holte, blev solgt for 45 millioner tilbage i januar – en salgspris, der altså nu resulterer i en andenplads over årets hidtil største villahandler.