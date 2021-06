Vanvittige priser: Her er Danmarks dyreste sommerhuse

Sommerferien står for døren og med rekordmange solgte fritidshuse og en endnu ikke helt genåbnet verden, ser det ud til, at mange kommer til at tilbringe deres friuger i det ganske land.

Har du endnu ikke dit navn stående på et sommerhusskøde, er der dog godt nyt – udbuddet af fritidshuse er nemlig steget stødt, siden det i marts i år nåede et historisk lavpunkt.

Lige nu er der således næsten 4.800 sommerhuse til salg – blandt dem to helt nye højdespringere, der med priser på den dyre side af 20 millioner kroner, indtager pladserne som landets for øjeblikket næst- og tredjedyreste sommerhuse til salg på det offentlige marked.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

De tre sommerhuse koster mellem 20 og 30 millioner kroner, og selvom de beløb er langt over gennemsnitspriserne i de respektive områder, så er det ikke helt nok til at slå Danmarksrekord. Det dyreste sommerhus, der nogensinde er solgt i Danmark, er nemlig handlet for 36 millioner kroner.

Se Danmarks dyreste sommerhuse til salg herunder:

3. Birkedamsvej, Hornbæk

Foto: Boligkompagniet København

Danmarks for øjeblikket tredjedyreste sommerhus er denne store ejendom, der ligger helt ud til Plantagen i ferieklassikeren Hornbæk, der hvert år lokker godt folk til med sin havn og strand.

Selve huset rummer ti værelser fordelt på mere end 300 kvadratmeter i herskabelig stil og kan både købes som helårs- og sommerhus. Dertil kommer et lille pift af kendis – det er nemlig komikeren Casper Christensen med familie, der sælger de eksklusive kvadratmeter.

Pris: 21.000.000 kr.

Sådan ser huset på Birkedamsvej ud. Foto: Boligkompagniet København

Se sommerhuset her

2. Skovporten 6, Tisvildeleje

Foto: Ejendomsmægler Camilla Thouber

En beliggenhed ud til skoven og et boligareal på 600 kvadratmeter i den ultraattraktive ferieby Tisvilde på Sjællands nordkyst er, hvad der lige nu skal til at kalde sig Danmarks næstdyrest udbudte fritidshus.

Kvadratmeterne spreder sig ifølge Boliga.dk over 16 værelser og er oprindeligt bygget helt tilbage i 1923, hvorfor der altså er rig mulighed for at spendere sommerferien blandt herskabelige detaljer som hall, havestue, plankegulve, pejs og høje paneler.

Huset på Skovporten er også på listen. Foto: Ejendomsmægler Camilla Thouber

Pris: 27.000.000 kr.

Se sommerhuset her

1. Skovvej 25, Hornbæk

Foto: Nybolig Liebhaveri – Peter Leander

Mægler skriver, at livet som sommerhusejer ikke kan være mere ukompliceret end i sommerhuset her, hvor græsset bliver klippet af en robot, og vandingen af bede og potteplanter klares fjernstyret.

Oveni udendørseksklusiviteterne kommer et feriehus på 221 kvadratmeter med køkken-alrum, spisestue og dagligstue en suite, master bedroom med walk in-closet og en dobbeltgarage. De mange kvadratmeter er helt nybyggede fra 2019.

Pris: 29.500.000 kroner

Også sommerhuset på Skovvej er til salg. Foto: Nybolig Liebhaveri – Peter Leander

Se sommerhuset her