Vanvittigt rig! Niårig tjener kassen på YouTube

Ryan Kaji skal formentlig ikke bekymre sig om penge resten af livet.

Den blot niårige dreng nyder stor succes på YouTube, hvor han igen er den person, der har tjent flest penge. Det skriver Forbes.

Ryan Kaji har 27,6 millioner følgere på kanalen Ryan's World, hvor man også kan opleve hans forældre og to tvillingesøstre. I starten gik kanalen primært ud på at anmelde legetøj, men siden er den blevet til meget mere, og Ryan's World har selv udgivet en lang række fysiske produkter.

Forbes anslår, at den niårige dreng i perioden fra juli 2019 og et år frem har tjent 29,5 millioner dollars, hvilket svarer til 179 millioner kroner. Og det gør ham altså til den YouTube-stjerne, der har tjent mest i løbet af året.

Artiklen fortsætter under videoen, der med over to milliarder visninger er den mest populære på Ryan's World ...

Ryan Kaji har et godt stykke ned til andenpladsen, hvor Mr. Beast - med det borgerlige navn Jimmy Donaldson er placeret. Den 22-årige mand har 47,8 millioner følgere, men indtjeningen følger ikke med.

Forbes anslår, at han har tjent 24 millioner dollars i løbet af året. Det svarer til 146 millioner kroner.

De seks øverste pladser på listen er indtaget af mænd, men på syvendepladsen er den seksårige russiske pige Anastasia Radzinskaya, der går under navnet Nastya. Hun har ifølge mediet tjent 18,5 millioner dollars - 112 millioner kroner.