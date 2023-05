Var Danmarks første: Nu genåbner den

I løbet af andet halvår af 2023 bliver det igen muligt at stille sult og slukke tørst på rastepladsen Storkereden i nordgående retning på Helsingørmotorvejen ved Lyngby nord for København.

Det er energiselskabet OK, der har lavet en aftale med Vejdirektoratet om at videreføre Storkeredens café og kiosk, der ellers har været lukket siden 2014.

I samme ombæring opstiller OK otte ladestandere på Storkereden samt fire på Lærkereden i sydgående retning.

'Vi er glade for, at vi har fundet en operatør, som har lyst til at genoplive Storkereden i en ny og moderne udgave med kombineret ladepark og cafédrift. Den kombination tror og håber vi vil være attraktiv for trafikanterne. For når bilen skal lades op, vil mange måske også få lyst til kaffe, snacks og andet, mens de venter', udtaler Mette Fynbo, afdelingsleder i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.

Storkereden i 1961. Foto: Erik Gleie/Ritzau Scanpix

Storkereden i 1993. Foto: Erik Gleie/Ritzau Scanpix

Storkereden åbnede i 1959 som Danmarks første bemandede rasteplads på landets første motorvejsstrækning.

Sidst i 1990’erne tjente bygningen som Vejdirektoratets tilsynskontor i forbindelse med udvidelsen af Helsingørmotorvejen. Herefter blev Storkereden igen drevet som spisested frem til 2014.

Kontrakten mellem Vejdirektoratet og OK gælder i 15 år.

Danmarks første motorvej var i øvrigt helt til grin.