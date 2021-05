Ventetiden er forbi: Populært spil genudgives

Ventetiden er ovre for de rollespilsinteresserede gamere. En af de absolut mest populære udgivelser nogensinde af World of Warcraft-serien udkommer på ny 1. juni

Endelig er der blevet sat en dato på, hvornår rollespilsentusiaster atter kan træde igennem den mørke portal hen til det dengang ukendte land, Outland.

Og den dato er 1. juni. Her relanceres det andet spil i 'World of Warcraft'-serien - The Burning Crusade.

Første gang, det blev udgivet, var 16. januar 2007. Altså for over 14 år siden. Men nu bekræfter Activision Blizzard, som er udviklerne bag det succesfulde RPG-spil, på Twitter, at ventetiden snart er forbi.

Ikke første genudgivelse

'World of Warcraft' har været de rollespilstrængendes favorit siden dets ankomst tilbage i starten af 2005 med flere millioner daglige spillere. Og der er siden dengang kommet hele otte nye udvidelser til den fantasy-bårne verden.

Genudgivelser fra det verdenskendte spilfirma, der også ejer rettighederne til 'Call of Duty'-sagaen, er ikke helt nyt. Det gjorde de nemlig også med det originale World of Warcraft i 2019, hele 14 år efter det oprindeligt blev offentliggjort. Og til stor succes.

Faktisk blev genudgivelsen så populær, at flere spillere skulle vente op mod otte timer i kø for at kunne få lov til at spille. Men det gjorde de glædeligt.

Helt præcist bliver spillet udgivet klokken 23:00 i Danmark 1. juni. Selve spillet vil ikke koste en krone, men det koster omkring 100 kroner om måneden at spille på en abonnementsordning.