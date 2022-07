Verdens ældste han-panda er død

An An blev torsdag aflivet i Hong Kong, efter det var gået ned ad bakke med helbredet for den 35-årige panda

Verdens ældste han-panda i fangeskab, An An, er død.

Pandaen, der har boet i Hong Kong-zooen Ocean Park, siden Kina forærede den væk i 1999, var for alvor begyndt at døje med helbredet, og derfor blev han torsdag aflivet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

'Ocean Park er i dyb sorg over at offentliggøre tabet af An An. An An er et uundværligt medlem af vores familie, og han er vokset op sammen med parken. Han har også opbygget et stærkt bånd og venskab til de lokale og turisterne,' lyder det fra Ocean Park.

'An An levede en godt liv, der sluttede i den pæne alder af 35 år - hvilket svarer til 105 år i menneskeår.'

Blomster og et billede af An An er stillet op det sted, hvor pandaen har levet hele dette årtusinde. Foto: Joyce Zhou/Ritzau Scanpix

Pandaen er den ældste han-panda i fangeskab nogensinde. Rekorden for den ældste panda har Jia Jia, som kom til Ocean Park sammen med An An. Hun var 38 år, da hun blev aflivet i 2016.

An An stoppede med at spise fast føde for et par dage siden, ligesom han begyndte at opføre sig dovent - altså mere dovent end en panda normalt opfører sig - mens han også led af højt blodtryk, lyder det. Derfor blev det besluttet, at han skulle aflives, så han ikke skulle lide mere.

Men det var ikke en nem beslutning for ejerne.

- An har givet os mange gode minder med et antal hjertevarme øjeblikke. Vi kommer i høj grad til at savne, hvor dygtig og legesyg han var, lyder det fra Paulo Pong, der står i spidsen for Ocean Park.