Verdens mest uheldige indbrudstyve er for nylig blev anholdt af politiet i Staffordshire i England.

I forbindelse med et indbrudstyveri i byen Middleport onsdag nat, kom en af tyvene ved et uheld til at sætte sig på sin egen mobiltelefon og ringede uden at vide det til alarmcentralen.

Herfra fandt politiet hurtigt ud af, at de havde fået direkte lydforbindelse til et tyveri og kunne høre alt, hvad tyvene foretog sig. Opkaldet blev hurtigt sporet, så man kunne sende en politi-patrulje til gerningsstedet. Og fra alarmcentralen kunne man oven i købet høre, da betjentene anholdt de to indbrudstyve.

Politiet i Staffordshire oplyser, at de to anholdte indbrudstyve er henholdsvis 49 og 42 år gamle.

Politiet kunne lytte med til alt, hvad tyvene foretog sig. Arkivbillede. Foto: Anders Brohus/Polfoto.

Politiinspektør John Owen lagde i øvrigt et opslag ud på Twitter, hvor han sammenlignede de to uheldige indbrudstyve med de uheldige tyve fra Alene Hjemme-filmene, Marv og Harry.

Til opslaget skrev han følgende:

'Jeg tror, at vi lige har anholdt verdens mest uheldige tyve. Mens de var i gang med et indbrud, kom en af tyvene til at sætte sig på sin mobiltelefon og ringede til alarmcentralen. Vi kunne derfor høre alt, hvad de foretog sig, ind til vi selv kunne køre vores politipatrulje ankomme til gerningsstedet og anholde dem.'