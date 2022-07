Verdens rigeste familie mister milliarder

Miliardærfamilien Walton, der står bag verdens største dagligvarekæde Walmart, kan i den grad skrive under på, at inflationen rammer alt og alle.

De har nemlig mistet intet mindre 11,4 milliarder dollars, hvilket svarer til 84 milliarder danske kroner på bare en enkelt dag. Det skriver Bloomberg.

Årsagen til faldet skyldes en udmelding fra selskabet selv om, at de for anden gang i år nedjusterer forventningerne til deres profit.

Det sker på grund af de amerikanske forbrugere, der, ligesom de danske forbrugere, ændrer forbrugsvanerne. Det mærker Walmart ved, at kunderne sparer på deres indkøb og putter færre varer i kurven.

Den populære amerikanske discountkæde kunne for to måneder siden fortælle, at indtjeningen pr. aktie ville falde med én procent, men nu lyder det på 13 procent mindre pr. aktie. Det har fået aktiekursen til at falde med lidt over syv procent.