Verdenskendt modehus undskylder 'BDSM'-reklame

Luksusmærket Balenciaga undskylder for deres seneste reklamekampagne, der er blevet beskyldt for at seksualisere børn. Luksusbrandet hævder samtidig, at de slet ikke havde godkendt alle elementer i den

To børn med to bamser klædt i, hvad der ligner BDSM-kostumer.

Det lyder måske ikke umiddelbart som opskriften på en reklamekampagne, man burde gå med, men ikke destro mindre var det, hvad det spanske luksusmodehuset Balenciaga gjorde.

Og det fik kritikken til at hagle ned over brandet, der nu har været ude at undskylde for reklamen - og tage afstand fra dele af den.

'Vi undskylder oprigtigt for enhver fornærmelse, vores kampagne kan have forårsaget', skriver brandet på Instagram i en story, der fortsætter:

'Vores bamse-tasker burde ikke være blevet præsenteret med børn i den kampagne. Vi har straks fjernet kampagnen fra alle platforme.'

Retsdokumenter om børneporno

Ifølge flere udenlandske medier - heriblandt NBC News - indeholdt et af billederne i kampagnen også et uddrag af en højesteretssag fra 2008 i USA om seksualisering af børn. Det opdagede den vakse Twitter-bruger @shoeOnhead, som man kan se i tweetet herunder.

Men den del var ikke afstemt med Balenciaga, hævder luksusbrandet på Instagram.

'Vi beklager, at vi har vist bekymrende dokumenter i vores kampagne. Vi tager den her sag meget alvorligt og vil tage retslige skridt mod de parter, der er ansvarlige for at skabe settet og inkludere ikke-godkendte elementer i vores forårs 2023-kampagne'.

'Vi fordømmer på det kraftigste misbrug af børn i enhver form', skriver Balenciaga videre på Instagram.

Flere kendte har samarbejdet med Balenciaga. Heriblandt supermodellen Bella Hadid, der tirsdag postede et billede på Instagram, hvor hun reklamerede for Balenciagas nyeste designs.

Men midt i shitstormen er opslaget ifølge Page Six dog blevet slettet.