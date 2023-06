Verdenskendt spilgigant i Pride-ups: Gjorde de virkelig det?

Xbox er udsat for heftig kritik, efter at deres regnbuelogo i anledning af den verdensomspændende Pride Month blev fjernet efter få dage og erstattet af et brændende med flammer for spillet Diablo IV

Konsol-virksomheden og spilgiganten Xbox, og dermed også ejeren Microsoft, er kommet under heftig beskydning fra brugere på blandt andet Twitter.

Det sker, efter at Xbox efter ganske få dage har fjernet et regnbue-design i sit kendte logo både på hjemmesiden og på Facebook.

Logoet blev lanceret for nylig i forbindelse med den verdensomspændende Pride Month, der foregår i hele juni - ikke at forveksle med Copenhagen Pride, der normalt afholdes i august.

Xbox udviklede det farverige design til Pride Month efter at have annonceret et langsigtet partnerskab med virksomheden GLAAD med henblik på at sætte fokus på at øge antallet af LGBT+-karakterer i kommende Xbox-titler.

Men regnbue-designet fik ikke et langt liv i logoet - tværtimod.

Det skriver blandt andet Unilad.

Blot fire dage inde i Pride-måneden blev det således erstattet af et design med flammer og ild med henblik på at promovere spillet Diablo IV.

At Xbox udskiftede regnbue-logoet med et nyt af slagsen forestillende et brændende logo i flammehelvede, er ikke gået ubemærket hen på sociale medier - primært Twitter:

'Vi har længe kendt til, at disse selskaber kun giver 'støtte' til Pride Month med økonomisk indtjening for øje. Se, hvad der sker, når de mener, at det at udvise støtte ikke længere er rentabelt', skriver en bruger.

'Vi fik hele tre dage! God Pride, allesammen', skriver en anden.

En tredje bedyrer:

'Ikke engang en uge. Åh, der bliver taget dårlige beslutninger i år'.

En fjerde kommer endda med en vild påstand om bevidst had mod LGBT+ segmentet:

- Det ildtema fremstår på mig som om, de virkelig siger, at vi vil brænde i helvede'.

Diablo IV ved en storstilet præsentation 31. maj i Los Angeles. Foto: Ritzau Scanpix

Ikke alle er dog lige så sure, og maner i stedet til ro. Blandt andet pointeres det hos en bruger, at Xbox for tiden promoverer et spil med en temasang, der er lavet af to homoseksuelle.

En anden føler sig sikker på, at man senere på måneden atter vil benytte sig af regnbuelogoet.

Unilad har ikke formået at få en kommentar fra Xbox til sagen.

