Video gik viralt: McDonald's beklager dybt

Fuglene, der holder til i nærheden af McDonald's ved Rosengårdscentret i Odense, fik lørdag mulighed for at mæske sig i mad fra den populære restaurantkæde.

Det viser flere videoer, der er blevet delt massivt på Facebook siden lørdag formiddag.

På videoerne er flere fugle gået om bord i en levering, der står på paller uden for den pågældende McDonald's, og det har fået flere end tusind Facebook-brugere til tasterne.

'Det er noget gris', skriver en Facebook-bruger blandt andet, mens flere har tagget Fødevarestyrelsen og diverse medier i opslaget, der i skrivende stund er delt mere end 4.300 gange.

'Ked af det'

I et opslag, som McDonald's ved Rosengårdscentret har delt på deres Facebook-side, beklager franchisetager Michael John Kristiansen episoden.

'Alle gældende retningslinjer og regler for fødevaresikkerhed er blevet overholdt, og jeg er oprigtig ked af, hvis jeg og mine medarbejdere har givet et andet indtryk. Det er ikke okay, og det beklager jeg dybt', skriver han blandt andet i opslaget.

Over for Ekstra Bladet siger han, at han sagtens kan forstå, at videoerne har skabt så stor interesse.

- Jeg er vildt ked af, at en af mine forretninger har givet anledning til vrede og utilfredshed, det skal jeg være den første til at sige, men jeg kan godt forstå, at fødevaresikkerhed er i manges interesse, særligt her i forbindelse med coronasituationen, siger han.

Michael John Kristiansen forklarer, at der med de pågældende varer var sket en misforståelse i forhold til leveringstidspunktet.

- Vi får vareleverancer flere gange om ugen, og de står udenfor, indtil vi får dem ind. Lige præcis i det her tilfælde er varerne kommet på et skævt tidspunkt, og man har simpelthen glemt det udenfor. Når det sker, er vi nødt til at kassere det hele, siger han.

- Og det står du på mål for, at man har gjort med de specifikke varer?

- Det kan jeg garantere. Det er sådan, retningslinjerne er, og dem har vi selvfølgelig fulgt.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at komme i kontakt med vedkomne, der optog videoen af fuglene foran McDonalds. Personen er dog ikke vendt retur på vores henvendelser, og videoerne er i skrivende stund ikke længere at finde på sociale medier.

