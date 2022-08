Vil have aldersgrænse i computerspil

Skatteminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet vil forhindre, at børn udvikler afhængighed af pengespil. Derfor er han klar med et forslag om at indføre en aldersgrænse for gambling i computerspil.

Det er nemlig en dårlig cocktail at blande børn, penge og spil, siger Jeppe Bruus til Radio4.

- Jeg er stærkt bekymret for, at vi i dag har et alt for ukritisk syn på, at en stor del af de spil, som børn og unge spiller, er tæt forbundet med gambling og penge. Når børn bliver ældre vil de have en højere risiko for at ende i andre former for spillemisbrug efter at have spillet computerspil, der læner sig op af gambling, fortæller Jeppe Bruus til Radio4.

Mange unge bruger penge på at købe digitale lykkepakker, også kendt som loot boxes, når de sætter sig foran skærmen. Målet med at købe de digitale lykkeposer er, at få et bestemt kostume til deres karakter i et computerspil eller at få den bedste spiller til det digitale fodboldhold.

18-årige Mikkel Bak Christiansen har tabt 11.000 kroner på at købe de digitale lykkeposer, da han selv var 16 år.

- Det var en forfærdelig følelse, jeg havde i kroppen, da jeg havde indset tabet af de mange tusinde kroner. Og det vil jeg for alt i verden undgå igen. Det var min mors penge, og hun blev da noget sur, for 11.000 kroner er da rigtigt mange penge i den alder, fortæller Mikkel Bak Christiansen til Radio4.

Købet af de digitale lykkeposer minder meget om gambling for børn, mener Rune Kristian Lundedal Nielsen, der er lektor ved IT-Universitetet i København og forsker i computerspilsafhængighed.

- Med den type spil kan man betale et rigtigt pengebeløb ind på en spillekonto, hvor man så modtager en tilfældig præmie, som man kan handle videre med for en gevinst. Det svarer i vores optik fuldstændigt til at være på et kasino, lyder det fra Rune Kristian Lundedal Nielsen.

Psykolog på Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital Johan Eklund hilser derfor skatteministerens forslag for velkommen.

- Det er et godt forslag, som har været savnet, for jeg ser det også som gambling blandt unge, når de inde i spil bruger penge på loot boxes. Ligesom når vi voksne gambler, så kan unges hjerner ikke håndtere den her tilfældighed, der er forbundet. Når de bliver fanget i de her mønstre, så får de en voldsom dopaminudløsning, som skærper deres opmærksomhed og giver dem lyst til at blive ved. Det er et produkt skabt til at den her form for dopaminudløsning, siger Johan Eklund til Radio4.

Folketingets partier mødes den 7. september for at drøfte politiske tiltag inden for spilområdet og her kommer de digitale lykkerposer også på bordet.