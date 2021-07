Vild auktion: Køb et stykke af Dianas bryllupskage

Et stykke af prinsesse Dianas 40 år gamle bryllupskage er sat på auktion

Nu kan du blive den heldige ejer af et 40 år gammelt stykke kage. Men det er ikke hvilken som helst kage.

Det er nemlig et stykke af prinsesse Diana og prins Charles' bryllupskage fra 1981, der skal sælges på auktion 11. august.

Det skriver flere medier, heriblandt People.

Det 20 centimeter store kagestykke blev i sin tid givet til Dronning Elizabeths husholderske Moyra Smith, som opbevarede kagen i plastfolie.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den famøse kage var 1,5 meter høj og vejede 100 kilo Foto: Getty Images

Siden da har kagen dog skiftet ejer. I 2008 blev den søde sag solgt for lige knap 10.000 kroner til en anonym køber.

Og nu skal der igen findes en ny ejermand.

Kagen forventes denne gang at blive solgt for op til 500 pund svarende til 4000 danske kroner.

Men Chris Albury fra auktionshuset 'Dominic Winter' råder dog ikke den kommende ejer til at smage på godterne.

- Det ser ud til at være i helt fin tilstand, men vi anbefaler ikke at spise det, siger han.

Bryllupskagen er ikke det eneste fra det ikoniske bryllup, der efterfølgende er blevet sat til salg på auktion eller udstillet.

Prinsesse Dianas bryllupskjole er lige nu udlånt af de to sønner, Harry og William, til udstillingen 'Royal Style in the Making'.