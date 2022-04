Vild krig om ikonisk slikkepind

Fazer vil nu have landsretten til at se på sagen om den legendariske Dumle-slikkepind

Krigen mellem Fazer og Spangsberg om en karamel-slikkepind med chokoladeovertræk spidser nu yderligere til.

Fazer, der er producent af den originale Dumle-slikkepind, har netop indgivet en appel til Østre Landsret, efter firmaet i marts tabte en kopi-sag til Spangsberg og deres Mums-version af karamelsikkepinden. Det skriver firmaet i en pressemeddelese.

Balladen om den lille lækkerbisken på pind startede, da Dumle-slikkepinden blev taget ud af produktion for et år siden.

Det fik Spangsberg Chokolade til at opfinde slikkepinden Mums, der har samme form og stort set samme smag som den populære Dumle-pind.

Plagiat

Fazer mener, at Mums-versionen ligner originalen så meget, at de lagde sag an for plagiat ved Sø- og Handelsretten - en sag, de altså tabte sidste måned. Det får nu Fazer til at tage sagen videre, fremgår det af pressemeddelelsen.

'Både MUMS!-slikkepindens form og indpakningen af MUMS!-produkterne ligner efter Fazers opfattelse de elskede Dumle-produkter til forveksling. Med sin afgørelse den 22. marts 2022 afviste Sø- og Handelsretten imidlertid, at dette var tilfældet. Fazer er ikke enig i afgørelsen og har besluttet at appellere kendelsen til Østre Landsret. Kæreskrift blev indleveret tirsdag den 19. april', skriver Fazer og uddyber yderligere.

'Dumle står stærkt i forbrugernes bevidsthed og hjerter. Fazer accepterer ikke kopiering af sine produkter og forsvarer inderligt sine rettigheder til det elskede Dumle-mærke. Formen på Dumle-slikkepinden er helt særlig og har ikonisk status på det danske marked. Desuden er det specifikke emballagedesign velkendt blandt forbrugerne'.

Originalen tilbage

I starten af året valgt Fazer i øvrigt at trække deres tilbagetrækning af Dumle-slikkepind tilbage og sende den på markedet igen.

- Det er derfor en stor glæde at kunne fortælle, at den er tilbage på hylderne i løbet af de kommende uger, så vi er klar til fastelavn, sagde direktør i Fazer Danmark Hans Christian Ulrich dengang i en pressemeddelelse.

Da den populære slikkepind blev taget af markedet i første omgang, var det ikke, fordi den var upopulær. Det handlede derimod om, at den maskine, der producerede slikkepindene, var for svær at vedligeholde.

Det fandt Fazer fundet en løsning på og satte gang i produktionen igen.

Slikkepinden har eksisteret siden 1945, hvor den fik debut i Sverige. Først fem år efter fik den dog navnet Dumle.