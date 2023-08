Vild McDonald's-nyhed: Får dansk klassiker på menukortet

Fra i dag kan du vælge at få et ganske særligt cremedyr i din McDonald's-is

Der er dem, der vil mene, at man kan sige meget om en person alt efter, om de vælger at bestille deres McFlurry med Daim, Smarties eller Mars.

Men det skal ikke være helt så simpelt længere.

Der er nemlig godt nyt til alle med hang til kombinationen af slik og fastfood. For der er en ny is i byen.

Burger-kæden Mcdonald's har indgået et samarbejde med chokoladefabrikanten Toms, der med kædens egne ord har været efterspurgt længe.

Fra i dag tirsdag vil man derfor kunne finde en ny McFlurry-variant med den ikoniske fyldte chokolade Kæmpe Skildpadde.

Annonce:

'Vi er meget stolte over at præsentere dette samarbejde. Toms Kæmpe Skildpadde er et dansk ikon og et af danskernes mest elskede stykker chokolade. Når vi har spurgt vores gæster, hvilken smag de kunne tænke sig i vores is, så er Toms Skildpadde øverst på listen. Det har derfor længe været en drøm at kunne præsentere den ikoniske smag i kombination med vores ikoniske McFlurry', skriver marketingdirektør i McDonald's Marie Hürdum i en mail.

Snart kan du få din McFlurry med karamel- og romsmag, som karakteriserer Toms Kæmpe Skildpadder. Foto: McDonald's

Mest solgte chokolade

Toms Chokolades kæmpe skildpadde blev lanceret for 75 år siden i 1948, og på Toms' hjemmeside bryster de sig af, at 98 procent af danskerne kender det lille cremedyr.

De kalder på hjemmesiden også chokoladeskildpadden for Danmarks meste solgte stykke chokolade, og de anslår, at danskerne hvert år kører 41 millioner fyldte krybdyr ind i gabet.

Hos Toms er begejstringen da selvsagt også stor - selvom idéen ikke kom fra dem selv.

'Vi blev nysgerrige, da McDonald’s i sin tid kontaktede os med ideen om at bidrage til en ny variant på deres ikon McFlurry. Isen kombinerer de kendte smage fra Skildpadden med lækker, cremet softice, og vi glæder os over, at danskerne nu endelig får mulighed for at smage en McFlurry Skildpadde', lyder det i en mail fra Nordic Brand Manager i Toms Anna Grønnegaard

For blot en uge siden smed McDonald's en bøf-bombe, da de afslørede planer om en helt ny kæde ved navn CosMc's.