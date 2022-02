Vild mulighed: Nu kan du købe din egen ø

Antallet af boliger til salg på det danske boligmarked er stadig helt i bund, men blandt de sædvanlige huse, lejligheder og ferieboliger har et usædvanligt udbud netop ramt markedet.

I Det Sydfynske Øhav kan du nemlig nu købe din helt egen halvø - hvis du da har 20 millioner kroner stående på bankkontoen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Knold eller Knolden, som halvøen hedder i folkemunde, ligger uden for kysten Dyreborg tæt på Faaborg og består af 41 hektar land med en tilhørende landejendom på 239 kvadratmeter.

Et af de smukkeste steder på Sydfyn – og det siger ikke så lidt - hvis man spørger Johan Ploug-Sørensen fra mæglerkæden Jesper Nielsen, der varetager salget:

- Det unikke her er, at du ikke ligger midt i Øresund eller Kattegat, hvor det bare er vand, vand og vand. Her får du et mere nuanceret perspektiv med øer og byer i dit synsfelt. Derudover er der en livlig maritim trafik med flere gamle både, som har indsejling til Faaborg med kurs lige forbi Knold. Blandt andet Kongeskibet Dannebrog, som ofte kommer forbi, siger han til Boliga.dk.

Du behøver hverken et luft- eller vandbåret fartøj for at gøre din ankomst på Knolden, i stedet kan du ganske tørskoet køre over dæmningen, som forbinder halvøen med Fyn.

Hvem er køberen?

Der har allerede været en del interesse for Knolden fra mulige købere, der har forskellige bud på, hvad de vil med halvøen, fortæller Johan Ploug-Sørensen:

- De er typisk kørt lidt trætte i Skagen eller Tisvildeleje og ønsker nu noget fuldstændig privat og enestående at kunne invitere deres gæster til. Andre mulige købere har ønsket at leje det ud om sommeren, og så har vi også talt med en fra Gentofte, som lige har solgt sit firma og ønsker at realisere sig selv ved at starte sin egen gårdbutik og æblemosteri på Sydfyn. Hvorfor i virkeligheden ikke, lyder det spørgende fra Ploug-Sørensen til Boliga.dk.

Der har været godt gang i øhandlerne i de seneste år: Bare i sommeren 2021 blev to øer i det danske farvand ifølge Boliga.dk solgt for store millionbeløb:

Langø uden for Langeland skiftede hænder for 10 millioner kroner efter blot to uger på markedet - og rigmanden Per Wimmer købte Masnedø Kalv ved Sydsjællands kyst for 7,3 millioner kroner.

Inden Knolden kom på det offentlige marked, var den i en periode udbudt diskret til salg på Jesper Nielsens hjemmeside, som Avisen.dk skrev i december.

Se halvøen Knold her.