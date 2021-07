Vild pris: Luksusvilla stryger ind som landets dyreste

En villa i Klampenborg er strøget ind på listen over landets dyreste

12 værelser, en stor privat grund og et luksuriøst pool- og loungemiljø.

Det er noget af det, der beskriver den vilde liebhavervilla i Klampenborg, som netop er kommet til salg - og hvis skyhøje udbudspris placerer den helt i toppen på det danske boligmarked.

Det skriver boligsøgningssiden Boliga.dk.

Du skal nemlig kunne finde intet mindre end 55 millioner kroner for at få nøglerne til det 357 kvadratmeter store sortmalede bjælkehus, der tilmed har en underetage på yderligere 195 kvadratmeter, der blandt andet byder på et gennemført motionsrum.

Med sin placering i det eksklusive boligområde nord for København tæt på Dyrehaven og galopbanen ligger huset på en over 5000 kvadratmeter stor grund, hvor der ifølge salgsopstillingen hos liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen også er en stor garage, et erhvervsanneks og selvfølgelig poolområdet omgivet af en stor terrasse.

Garant for høje priser

Prisen for de mange kvadratmeter i det luksuriøse kvarter kan regnes om til mere end 154.000 kroner stykket, som ifølge Boliga.dk er i den høje ende i den ellers dyre liebhaverenklave.

I de første seks måneder af 2021 blev villaerne og rækkehusene i Klampenborgs postnummer nemlig i gennemsnit solgt for en kvadratmeterpris på lige knap 77.000 kroner - altså præcis halvt så meget som det nye dyre udbud.

Hvis villaen blev solgt til noget nær udbudsprisen på 55 millioner kroner, kan det gå hen og blive en af årets helt store handler:

Indtil videre er det nemlig kun salget af en næsten 500 kvadratmeter stor strandvejsvilla i Skodsborg for 56 millioner kroner tidligere på sommeren, der topper det.

Se det dyre luksushus her.

