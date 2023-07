Vilde billeder: Bestiller bøftårnsburger til 1956 kroner

Efter oste-helvedet har Burger Kings thailandske social media-team brugt den aktuelle regntid i Bangkok til at idéudvikle på kontoret og komme på endnu en voldsom nyhed, der går verden rundt.

Denne gang er det The Real Meat Burger, der kommer med tre bøffer og intet andet. Ingen mayo, ingen ketchup, ingen ost, ingen løg, ingen tomat, ingen pickles.

Bøfbomben koster 339 baht - svarende til 66 kroner.

Men herfra stikker det helt af, for burgerkæden opfordrer selvfølgelig sine kunder til at tilføje alle de ekstra bøffer, de har lyst til - for knap 20 kroner pr. stk.

Og de har endda kreeret en illustration af en burger med 100 bøffer.

Burger King Thailands nye The Real Meat Burger. Yderst til højre ses tårnet med 100 bøffer. Illustration: Burger King / Ekstra Bladet

Men hvorfor nøjes med en illustration, når man nu rent faktisk kan bestille burgeren med 100 bøffer.

Den tanke vågnede den thailandske madblogger, 'Tro mig, jeg har spist', op med for nylig - og resultatet er voldsomt.

- Hej alle sammen, i dag er jeg på Burger King. Det er jeg, fordi jeg virkelig gerne vil se, hvordan en burger med 100 bøffer ser ud, siger bloggeren i en video, som Today.com har fået oversat.

Den thailandske madblogger måtte have en hjælpende hånd til at holde sit bøftårn oprejst. Foto: Privat / Facebook

Den thailandske blogger 'Tro mig, jeg har spist' sætter tænderne i sin bøftårnsburger til knap 2000 kroner. Foto: Privat / Facebook

For at få den til at glide ned, tilføjede han dog lige lidt tomat og salat på toppen samt en god mængde chilisovs.

Herligheden løb op i 10.039 baht - svarende til 1956 kroner.

En video af måltidet på Facebook viser, 'Tro mig, jeg har spist' gå i gang med burgeren, men afslører dog ikke, om han spiser op.

Men han har i hvert faldt spist. Tro mig.

