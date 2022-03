Vilde priser: Her er landets dyreste sommerhuse til salg

De varmere temperaturer, der så småt får landet til at tø op, når det begynder at lugte af forår, plejer at få boligkøberne til at krible ud på sommerhusmarkedet.

Men hvis de vil helt til tops og sikre sig en af landets mest eksklusive ferieboliger, skal de samtidig være parate til at lægge på den anden side af 20 millioner kroner for deres nye feriehjem.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det er nemlig priser i det leje og over, der følger med de absolut dyreste sommerhuse på markedet i øjeblikket, som alle – nok ikke overraskende – ligger på den eftertragtede feriebystrækning på Sjællands nordlige kyst.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er landets dyreste sommerhuse lige nu

3. Liseleje – 20 millioner kroner

Foto: Elbæks Ejendomsmægler

Klitter, hav og sandstrande så langt øjet rækker. For en skyhøj millionpris, der placerer det her arkitekttegnede sommerhus på en tredjeplads, kan den eftertragtede beliggenhed i kystbyen Liseleje blive din.

Ferieboligen fra 2009 sørger desuden for 207 kvadratmeter bolig til at fordele familiemedlemmerne på - hvis de da ikke alle ender ude i svømmepølen eller spabadet, der følger med.

Se sommerhuset her.

2. Hornbæk – 21,5 millioner kroner

Foto: Ivan Eltoft Nielsen

Sand, klitter og hav er byttet ud med græs, køkkenhave og blomstrende frugttræer på Hornbakken i feriebyen Hornbæk, hvor landets næstdyreste sommerhus ligger på en næsten 2.600 kvadratmeter stor dobbeltgrund.

Cedertræshuset stod færdigt i 2012 og har næsten 220 kvadratmeter, der blandt andet fordeler sig på flere stuer, et stort køkken-alrum og værelser nok til hele familien.

Se sommerhuset her.

1. Dronningmølle – 22 millioner kroner

Foto: Ivan Eltoft Nielsen

Tilbage på kysten i badebyen Dronningmølle er landets dyreste sommerhus placeret på en høj grund i første række til vandet med frit udsyn til Øresund og en kort trappetur ned til stranden.

Det sorte træsommerhus er modsat de andre på listen ikke nyopført; Ifølge Boliga.dk blev den 153 kvadratmeter store feriebolig nemlig opført i 30’erne.

Se sommerhuset her.