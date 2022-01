Vilde prisforskelle: Her er landets dyreste og billigste veje

Igen i 2021 har boligkøberne haft de helt store spenderbukser på med stigende boligpriser i så godt som hver en krog af landet til følge.

Men der er stadig langt mellem de priser, en hushandel på landets dyreste og billigste veje kan indhente. Faktisk er der ifølge nye tal fra boligmediet Boliga.dk tale om kæmpestore millionbeløb, der adskiller rigtig dyrt og rigtig billigt.*

Den helt store portemonnæ skal frem, hvis du vil købe et hus på Strandvejen i Klampenborg nord for København, som er landets dyreste villavej.

Her sprængte seks handler i 2021 det allerede højeste prisgennemsnit i liebhaverområdet med en gennemsnitlig salgskvadratmeterpris på næsten 105.000 kroner. Det er 21 millioner kroner for eksempelvis en rummelig villa på 200 kvadratmeter.

For at sætte det i perspektiv indbragte hushandlerne i 2021 på det landsdækkende boligmarked i gennemsnit en kvadratmeterpris på lidt mere end 18.000 kroner – eller 3,6 millioner kroner for et hus i samme størrelse.

I top tre ligger også Strandvejen i Charlottenlund og Skodsborg Strandvej i kystbyen af samme navn med ti handler på begge veje, der har indbragt gennemsnitlige kvadratmeterpriser på henholdsvis knap 87.000 og 78.400 kroner.

Landets laveste kvadratmeterpriser

Langt mindre har køberne skullet skrabe sammen for at købe en kvadratmeter hus på landets billigste vej, der ligger i Nordjylland uden for den lille by Aars.

Seks hushandler blev det til på Løgstørvej, hvis salgspriser kan oversættes til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på lidt under 2.800 kroner. For at følge eksemplet fra før svarer det til, at man i teorien kan købe et 200 kvadratmeter stort hus for blot 560.000 kroner; en forskel på over 20 millioner i forhold til landets dyreste vej.

Ifølge Boliga.dk optræder også to veje på Lolland blandt de allerbilligste adresser at købe hus på i landet: Begge steder har fem og syv handler resulteret i kvadratmeterpriser i lejet omkring 3.300 kroner og tilsvarende et godt stykke under en million kroner – nærmere bestemt 660.000 kroner – for en villa på 200 kvadratmeter.

Landets dyreste veje

1. Strandvejen, Klampenborg: 104.774 kr./kvm

2. Strandvejen, Charlottenlund: 86.962 kr./kvm

3. Skodsborg Strandvej, Skodsborg: 78.407 kr./kvm

Landets billigste veje

1. Løgstørvej, Aars: 2.762 kr./kvm

2. Tårsvej, Harpelund: 3.265 kr./kvm

3. Vestre Landevej, Stokkemarke: 3.288 kr./kvm

*Boliga.dk har beregnet de gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser på alle veje, hvor der er foretaget mindst fem hushandler i almindelig frit salg i 2021.