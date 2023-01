Vildt beløb: Ny dansk bibel koster 38,5 millioner

Danmark skal have en ny og opdateret version af Bibelen. Det er første gang i 30 år, at den autoriserede udgave af Bibelen opdateres.

Det skriver Det Danske Bibelselskab i en pressemeddelelse.

Målet med den nye version er, at den skal skrives i et opdateret sprog, der passer mere til tiden nu, fortæller Peder Ø. Andreasen, formand for Bibelselskabets bestyrelse.

- Der er gået relativt lang tid siden, vi fik 1992-udgaven. Sproget har ændret sig siden da, siger han.

Det tager lang tid at oversætte en bibel. Derfor er det forventningen, at den nye version er klar i 2036. Og selvom det kan lyde som mange år, er det langtfra tilfældet, understreger Peder Ø. Andreasen.

- Det er faktisk relativt hurtigt. Også i historisk perspektiv.

- Grunden til, at det tager så lang tid, er, at der skal inddrages en masse fagspecialer. Både teologiske og sproglige fagspecialer. Det kræver grundige forberedelser, detaljeret planlægning og mange midler, siger han.

Tager 13 år - koster 38,5 millioner

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 16 millioner kroner til projektet, og ifølge Peder Ø. Andreasen er det et stærkt udgangspunkt for at gå i gang.

Hele projektet er dog estimeret til at koste 38,5 millioner kroner. Derfor ligger der fortsat et arbejde i at skaffe de resterende penge.

Året 2036 er heller ikke helt tilfældig valgt. Det er nemlig 500-året for reformationen i Danmark.

En reformation, som var startskuddet til, at Bibelen blev oversat til nationale sprog.

Peder Ø. Andreasen håber, at den nye version både vil henvende sig til dem, der måske ikke så ofte har læst i Bibelen, men også til dem, der er flittige brugere af den i dag.

Han understreger dog, at der fortsat er en tone og stil, som den autoriserede udgave af Bibelen skal holde sig indenfor.

- Den bibel, der kom for nogle år siden, er et eksempel på, hvordan vi også forsøger at henvende os til en ny generation af bibellæsere. (Bibelen 2020, red.)

- Den oversættelse er lidt mere fri, i forhold til hvad den autoriserede udgave skal være, siger han.

'Bibelen 2020' er en nudansk oversættelse, der ikke på samme måde som en autoriseret bibeloversættelse er forpligtet på det kirkelige sprogbrug og salmetradition.

Den forsøger derfor i stedet at bruge ord og udtryksmåder, der er alment forståelige på nudansk og i højere grad for en yngre generation.