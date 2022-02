Vildt forslag

Støvlelandet beder UNESCO om at indlemme den stærke sorte kaffe på listen over immateriel kulturarv

For mange italienere er en kop espresso et dagligt kick.

Hver dag langes således omkring 30 millioner kopper over disken i støvlelandet.



Men sådan en lille kop stærk, sort, fløjlsagtig kaffe er mere end det - den symboliserer et socialt og kulturelt ritual i en sådan grad, at Italiens landbrugs- og fødevareministerium nu har bedt om, at drikken optages på UNESCOs verdensarvsliste over såkaldt 'immateriel kulturarv', beretter nyhedsbureauet AFP.

Travlhed bag disken hos Gran Caffe Gambrinus i Napoli. Foto: Alberto Pizzoli/Ritzau scanpix

Immateriel kulturarv dækker over kultur, man ikke fysisk kan gribe fat i - som traditioner og måder at være sammen på. Og det lever den lille stærke kop kaffe op til.

- Espressoen er en måde at vise en ven, at du er der for vedkommende, siger Massimiliano Rosati, ejer af caféen Gambrinus i Napoli, til AFP.

Han har været med i forarbejdet til at få espressoen optaget på den prestigefyldte liste.

Det var Angelo Moriondo fra Torino, der i 1884 fik patent på den første espressomaskine..

Ifølge AFP vil UNESCO 31. marts tage stilling til, om det italienske ønske går i opfyldelse.

Italien kan allerede prale af at have fået såvel trøffeljagt som napolitanske pizzaer optaget på listen.