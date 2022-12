Vildt tilbud: Bo som en hobbit

Giganten Airbnb tilbyder i anledning af 10 års-jubilæet for filmen 'Hobbitten: En uventet rejse', at man kan købe sig til eksklusiv overnatning i det ikoniske Hobbiton-filmset i New Zealand, hvor de små Hobbit-huse fra 'Ringenes Herre' og 'Hobbitten'-filmene er bevaret. Pris? 10 dollars

Hvis du er fan af 'Ringenes Herre'-trilogien, 'Hobbitten'-trilogien, elsker universet fra Tolkiens berømte bøger eller bare ønsker en anderledes hoteloplevelse, så læs med her.

I anledning af 10 års-jubilæet for filmen 'Hobbitten: En uventet rejse' tilbyder Airbnb nemlig nu, at gæster kan få lov til at overnatte i Hobbiton.

Det er den originale udendørs filmkulisse til 'Ringenes Herre' og senere 'Hobbitten'-filmene, hvor Bilbo Baggins bor i det såkaldte The Shire - eller på dansk: Herredet.

Hvilken udsigt. Foto: Larnie Nicolson/Airbnb

Foto: Larnie Nicolson/Airbnb

Rev det ned - og byggede op

Her havde man i sin tid i begyndelsen af årtusindet opbygget en lille landsby i et bakket terræn, hvor man også opførte de små hobbit-huse på arealerne.

Annonce:

Efter 'Ringenes Herre'-optagelsernes afslutning rev man det meste ned, idet det var bygget på privat, lejet grund, men man erfarede hurtigt, at området var et enormt tilløbsstykke for turister, der strømmede til fra nær og fjern for at få et glimt af stedet.

Da man nogle år senere besluttede sig for at lave de tre 'Hobbitten'-film, genopførte man Hobbiton samme sted, og denne gang fik det hele lov at stå for eftertiden, ligesom man gjorde området til en målrettet turistatrraktion.

I sin tid filmede man kun scener til filmene udefra, mens scenerne inde i husene foregik i et studie. I virkeligheden var der faktisk mere eller mindre tomt derinde.

Foto: Larnie Nicolson/Airbnb

Foto: Larnie Nicolson/Airbnb

Ejeren glæder sig

Men nu har man altså gjort det muligt at bo i husene og købe sig til overnatning via Airbnb.

Det er ejeren af jorden, Russell Alexander, der inviterer gæster til sin families ejendom for at bo som Bilbo og Frodo Baggins og tjekke The Shire ud.

Hobbiton er beliggende i de maleriske græsfyldte bakkelandskaber i New Zealands Waikato-region.

Russel Alexander vil være vært for tre individuelle to-nætters ophold for op til fire gæster til en spotpris på 10 newzealanske dollars per nat.

Annonce:

Den danske youtuber Niki Topgaard har lavet en glimrende filmlokation-video fra bl.a. Hobbitton. Se den her. Artiklen fortsætter nedenunder ...

Her kan gæsterne så i samme moment udforske de elskede filmlokationer, der står opbygget som i filmene på det sted, man oprindeligt optog. Blandt andet baren The Green Dragon Inn, hvor hobbitterne drikker, danser og fester.

Foto: Larnie Nicolson/Airbnb

- Vi har i mere end to årtier budt en masse passionerede fans velkommen til Hobbiton-filmsettet, men aldrig før har man haft mulighed for at sove der og tilbringe en nat i Middle-earth (Midgård, red.). Jeg er glad for at kunne dele skønheden ved min families gård og er lige så glad for at kunne være vært på denne ikoniske lokation for Airbnb-fans fra hele verden, siger Russell Alexander.

Booking - og du skal nok sidde klar ved tasterne i god tid - foregår fra 13. december klokken 13 om eftermiddagen lokal tid.

Se mere på Airbnb-siden her.

Læs mere om opholdet, se billeder og læs husreglerne, der tager udgangspunkt i velkendte filmdetaljer, her.

Foto: Larnie Nicolson/Airbnb