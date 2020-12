Vildt vægttab: Overvægtig hund kunne knapt nok gå

Det var ikke et helt almindeligt syn, som mødte Meredith Wille, da hun tilbage i 2019 faldt over et Facebook-opslag af en lille, men meget overvægtig hund ved navn Bertha.

Den lille overvægtige hund vejede 60 pund, hvilket svarer til omkring 30 kilo.

Hun har tabt sig ti kilo. Foto: Privat

Den manglede et sted at bo og derfor besluttede Meredith at tage det lille kræ til sig. Hun er uddannet både dyrlæge og kanin-træner. Derfor mente hun, at hun kunne redde den lille stakkel fra et knapt så værdigt hundeliv. Hun kalder blandt andet det lille dyr for 'latterligt fed'.

Sådan så den lille Bertha ud, inden Meredith gik i gang med den hårde hundetræning. Foto: Privat

- Jeg har meget at tilbyde hunde, som er skadet eller overvægtige, så derfor tænkte jeg bare: Jeg kan jo ikke lade være med at hjælpe denne stakkels hund, fortæller Meredith Wille til People.

Det har ikke været godt for den lille hund at være så tung. Den har lidt og hun måtte også opereres. Foto: Privat

Bertha er af racen puggle, hvilket er en blanding mellem en mops og en Beagle. Det vil altså sige, at det er en meget lille hund.

Derfor kontaktede Meredith Stark County Humane Society in Louisville i Ohio for at adoptere hende, så hun kunne gå i gang med et intensivt træningsforløb for at få den lille stakkels hund tilbage til en sund vægt.

- Jeg vidste, at det ville blive en lang kamp, fortæller hun.

Da Meredith, som bor i Pittsburgh i Pennsylvania fik Bertha med hjem kunne den lille hund knapt nok gå tre skridt, før hun skulle have en pause.

Men den et år lange kamp har ikke været forgæves. Den lille Bertha har nemlig tabt sig 20 pund, i omegnen af 10 kilo, ved hjælp af gåture, svømning og en striks diæt.

Berthas vej mod n slankere figur har ikke været nem. Det tog lang tid før den lille hund kunne motionere ordentligt. Foto: Privat

Den ny slanke hund måtte dog under kniven, da hun havde beskadiget nogle sener i anklen på grund af de mange ekstra kilo på sidebenene.