Ville mindes død mor: Jyder vandt kæmpe lotto-gevinst

En gruppe søskende fandt deres afdøde mors gamle lotto-kupon, og valgte så at spille de samme tal - det viste sig tilsyneladende at være en fremragende idé

7.000.000 kroner!



Så meget kan en heldig søskendeflok fra Midtjylland hente i banken efter deres nylige Lotto-gevinst.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Under en oprydning i deres afdøde mors hus, blev der fundet en lotto-kupon - og så opstod idéen, der senere skulle vise sig at blive yderst profitabel.

Til minde om deres afdøde mor blev søskendeflokken nemlig enige om at genbruge morens lotto-tal som deres faste ugentlige lotto-tal. Det viste sig for nyligt, at udvikle sig til en virkelig god idé.

Rundt på gulvet

- Min søster ringede til mig og fortalte, at hun havde læst, at der var en, der havde vundet syv millioner nede på OK-tanken. Og det er der, vi spiller. Og så var det OS, der havde vundet, og så var jeg bare fuldstændigt rundt på gulvet, fortæller en kvinde fra søskendeflokken med et grin til Danske Spil og tilføjer:

- Det var dejligt! Jeg er SÅ glad for, at jeg kan dele pengene med mine søskende. Den ene gav sig til at græde, fordi hun blev så rørt. Det var jo ikke fordi vores mor efterlod os så meget, men vi sender hende en ekstra tanke. Og kommer med en ekstra blomst til kirkegården.

Tak mor

Det er endnu ikke helt besluttet, hvad alle de mange millioner skal bruges på. Hun fortæller dog, at dankortet sidder en anelse løsere, end det plejer.

- Jo, min mand vil godt have et ur, og det skal han have, men ellers så ved jeg det simpelthen ikke. Men jeg vil bruge pengene med omtanke, for ellers forsvinder de jo bare. Men jeg synes da nok, at mit dankort sidder lidt mere løst, end det plejer, når jeg er ude at handle, fortæller hun til Danske Spil og tilføjer et stille ’Tak mor!’