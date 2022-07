Vinder lottogevinst på 9,4 milliarder

Fredag aften fulgte tusindvis af amerikanere nok spændt med, da tallene i ugens Mega Millions-lotteri blev trukket ud, og én af dem sidder nu tilbage som den helt store vinder.

Det drejer sig ifølge CNN om en endnu ukendt person fra staten Illinois, der har vundet den helt store gevinst, der anslås til 1,28 milliarder amerikanske dollars, svarende til omtrent 9,4 milliarder kroner.

Selvom det i de flestes øjne er helt absurd mange penge, er det dog ikke den største gevinst, der er udbetalt i tidens løb. I 2018 løb en person fra South Carolina med en gevinst på 1,537 millarder dollars i Mega Millions-lotteriet.

Den største gevinst, der er udbetalt, hvis man ser på samtlige lotterier i USA, lød på 1,586 milliarder dollars. Denne gevinst blev i 2016 delt mellem tre personer fra henholdsvis Californien, Florida og Tennessee.

Den heldige vinder kan vælge enten at få hele summen udbetalt med det samme, eller at dele gevinsten op i flere udbetalinger over tid for at spare lidt i skat.

Kuponer til medarbejdere

Tidligere på ugen meddelte fastfood-kæden Raising Cane's, at man i anledning af udsigten til den historiske gevinst havde købt lotterikuponer til alle 50.000 medarbejdere.

Såfremt en medarbejder vandt den helt store gevinst, skulle den deles ud, så alle kunne få glæde af lidt ekstra luft i økonomien, lød det fra direktøren i den forbindelse.

Om det er en af fastfood-kædens medarbejdere, der er løbet med gevinsten, står dog endnu hen i det uvisse.

Tidligere på måneden blev der vundet en historisk gevinst på dansk jord, du kan se et indslag fra Million-Meny'en i Blåvand, hvor den store kupon blev vundet. Video: Anders Brohus

