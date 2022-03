Viralt trick: Er der kryb i dine jordbær?

Solen er begyndt at skinne igen. Foråret er kommet, og snart står sommeren for døren.

Det betyder for mange danskere jordbær på terrassen. Men en ny trend på det sociale medie TikTok kaldet 'The Strawberry Challenge' har vist, at det ikke nødvendigvis er nok at skylle dine jordbær, før du spiser dem.

Det skriver TV 2.

Ifølge en ekspert, som mediet har talt med, gemmer friske jordbær i nogle tilfælde på maddiker og larver fra en flue, som kaldes pletvingefrugtflue. Fluen stammer fra Japan og er en invasiv art, der første gang blev registreret i Danmark i 2015.

The Strawberry Challenge går ud på at lægge jordbærrene i en skål med vand, salt og eddike. Efter noget tid dukker der larver og maddiker frem.

Hos Coop er man opmærksom på problemet.

- Vi har ikke haft nogen tilbagekaldelser af jordbær på den baggrund. Men det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på hos producenterne. Ligesom vi er opmærksomme på andre skadedyr, siger Lars Aarup, der er kommunikationschef hos Coop, ifølge TV 2.

Det er dog imidlertid ikke farligt for mennesker at indtage krybene.

Du kan se, hvordan udfordringen tager sig ud på TikTok her.