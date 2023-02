Voldsom forskel på stang: Kun halvt så lang

Et indkøbstjek hos Lagkagehuset afslører voldsomme prisforskelle forskellige steder i landet

Jyder får over dobbelt så meget stang for pengene hos Lagkagehuset sammenlignet med københavnere

To morgenfriske danskere fra henholdsvis Kolding og København beslutter sig en søndag morgen for at forkæle familien med en kanelstang fra Lagkagehuset.

De slår et smut forbi bagerkædens afdelinger på henholdsvis Sydbanegade og Frederiksberggade og kommer begge af med 74,95 kroner.

Men så stopper ligheden også.

Det viser et tjek af priser og bagværk hos den mere eller mindre landsdækkende kæde, som Ekstra Bladet har foretaget.

For mens vores jyske ven får 50 centimeter stang for 74,95 kroner, må københavneren nøjes med den halve længde til den samme pris.

To kanelstænger til 74,95 kroner hos Lagkagehuset. Den øverste stang er købt i København, mens den dobbelt så lange stang nederst er købt i Kolding Foto: Tariq Mikkel Khan

Jamen, er den københavnske kanelstang så ikke bredere eller højere, tænker du så.

Nej, tværtimod.

Den indkøbte kanelstang i Kolding vejede 1042 gram, mens kanelstangen indkøbt i København vejede 498 gram.

En Kolding-stang er altså over dobbelt så stor som en københavner-stang.

Omregnet til kroner og øre svarer det til, at jyden betaler 72 kroner pr. kilo kanelstang, mens københavneren skal af med 151 kroner pr. kilo.

Det kommer bag på de færreste, at det generelt er lidt dyrere at handle i København end i Kolding, men prisen på en kanelstang er dermed 109 procent dyrere i hovedstaden end i Kolding.

En kanelstang er 109 procent dyrere i København end i Kolding. Foto: Tariq Mikkel Khan

København er bare dyr

Ekstra Bladet har modtaget svar på mail fra Lagkagehusets kommercielle direktør, Jesper Mark Dixen:

'Det er rigtigt, at der kan være forskel i pris samt eventuelt størrelse på noget af vores bagværk alt efter hvilken landsdel, man handler i.

Det er der flere årsager til, men især at Lagkagehuset er et resultat af en sammenlægning af to selvstændige bagerier - den ene med base i Haderslev, den anden i København.

Det vil sige, at før stiftelsen af Lagkagehuset, som vi kender det i dag, var prisniveauet forskelligt i de to landsdele, og det har vi valgt at bibeholde gennem årene.'

Det er blandt andet husleje og produktionsomkostninger, der er højere i hovedstaden.

'Vi tilpasser vores sortiment, så det stemmer overens med efterspørgsel og traditioner i de enkelte landsdele,' skriver Jesper Mark Dixen.

Alt efter hvor du befinder dig i landet, kan du også ende med at betale mere for en mindre udgave af det samme bagværk. Det viser Ekstra Bladets indkøbstjek.

