Voldsomt: 21,2 millioner kroner

Første udgave af tegneseriehæftet 'Captain America Comics' er netop blevet solgt for 3,12 millioner dollars - svarende til 21,2 millioner kroner - på auktion.

Hæftet ramte kiosker i december 1940 og indeholdt den første optræden af superhelten Captain America og hans sidekick, Bucky.

Det høje hammerslag hos Heritage Auctions sender tegneserien i top fem over de dyreste nogensinde.

Det solgte hæfte betragtes som værende i noget nær perfekt stand og blandt de fire bedst velholdte eksemplarer i verden.

Forsiden prydes blandt andet af Captain America, som smækker Hitler en lige højre.

Rekorden for et tegneseriesalg indehaves af 'Amazing Fantasy No. 15', som i september 2021 blev solgt for 3,6 millioner dollars. Her optræder Spider-Man for første gang.