Voldsomt: 44 fingre på 5 minutter

Ædedolken Joey Chestnut var onsdag tilbage i manegen efter sit imponerende hotdogindtag tidligere i juli.

Denne gang var det i forbindelse med national kyllingefingerdag - sådan en findes åbenbart i USA - og med 44 fingre på 5 minutter satte fænomenet nye standarder for den elskede friturespise.

Rekorden blev sat hos Raising Cane's i Las Vegas, og efterfølgende afslørede den svedige mester sit forberedelsesritual.

- Jeg droppede helt sikkert morgenmaden, i går fik jeg lidt salat til aftensmad, og så drikker jeg rigeligt med væske fra morgenstunden, sagde Joey Chestnut.

Den 38-årige umættelige mand er uddannet civilingeniør og arbejdede i byggebranchen, da han begyndte at deltage i ædekonkurrencer.

- Jeg fandt mit kald, og jeg elsker det.

Hotdogrekord

I begyndelsen af juli bundede han 63 hotdogs på 10 minutter, hvilket var nok til en sejr i Nathan's Famous Hot Dog Eating Championship. Han kunne dog ikke slå sin egen rekord fra 2020, der lyder på 75 hotdogs.

Skal man tro mesteren, får kyllingefingerrekorden ikke lov at stå lige så længe.

- Jeg kommer tilbage og slår rekorden, lovede han.

Se Joey Chestnut sluge de 44 kyllingefingre på 5 minutter her:

Joey Chestnut er i øvrigt så vild, at han lige nu sidder på 55 verdensrekorder i spisediscipliner. Dermed har han også verdensrekorden i at have flest verdensrekorder.

Blandt har han spist 141 hårdkogte æg på 8 minutter, 55 donuts på 8 minutter, 53 tacos på 10 minutter, 118 jalapeno-poppers på 10 minutter og 81 vafler på 8 minutter.