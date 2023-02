Zalando lægger sig fladt ned: Erkender brøler og ændrer navn

Ny sæson, ny mode.

For de helt ivrige trendsættere opstår samme spørgsmål år efter år: Hvad mon næste sæsons nye, store modefænomen bliver?

Noget tyder på, at nogen har været i sit ekstra kreative hjørne, da ovenstående skulle besvares, og man skulle udvælges produkter til e-handelsgiganten Zalandos hjemmeside.

For var du hurtig nok, kunne du indtil for kort tid siden score dig et par eksklusive læderstøvler med det opsigtsvækkende navn Guantanamo fra mærket Blauer.

Støvlen deler navn med det kontroversielle amerikanske militærfængsel Guantanamo på Cuba – et fængsel, der ikke ligefrem er kendt for at være 'fashion forward', men nok mere for at være beskyldt for mishandling og tortur.

Nok har støvlen ændret navn, men googler man 'Blauer Guantanamo Zalando' popper den stadig op på søgemaskinen. Foto: Screenshot

'Deler din bekymring'

Ekstra Bladet bad forhandleren Zalando om deres holdning til støvlens lidt kontroversielle navn - og så skete der noget.

Kort efter vores henvendelse ændrede den således navn i Zalandos katalog. Nu hedder støvlen blot ’Leather boots’ - altså læderstøvler.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet udtaler Zalando følgende:

'Hos Zalando har vi et sæt værdier, der er beskrevet i vores code of conduct (retningslinjer, red.), som vores brandpartnere skal overholde, ligesom de skal opfylde vores etiske standarder. Ifølge vores code of conduct må varemærker, logoer og produkter ikke være stødende, diskriminerende eller ekskluderende.',

Udtalelsen fortsætter:

'Selv om produktet i sig selv, en klassisk læderstøvle, ikke er i strid med vores retningslinjer, deler vi din bekymring med hensyn til produktnavnet. Derfor har vi allerede gjort følgende: Vi har indledt en dialog med brandet, vi har fjernet navnet på produkterne på Zalando, og vi vil også undersøge, hvordan det navn oprindeligt et sluppet igennem vores procedurer og om nødvendigt justere dem for at undgå, at sådanne produktnavne optræder på vores platform i fremtiden.'

