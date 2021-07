Lukas Graham: - Kæmpestor mavepuster

Corona har i den grad påvirket det danske hitband Lukas Graham.

For nyligt blev det seneste regnskab offentliggjort, hvilket viste, at bandet har mistet millioner i løbet af 2020. Ligeledes fremgik det af ledelsens beretning, at 2021 også forventedes at blive påvirket negativt af corona, idet det ikke har været muligt at afholde koncerter det første halve år.

Nu er der dog lys for enden af tunellen i forhold til at komme på scenen.

20. august afholder bandet nemlig koncert på Roskilde Dyrskueplads.

'Det har været en kæmpestor mavepuster for hele holdet, gang på gang, at skulle udskyde vores to store shows på Refshaleøen, som vi glæder os helt vildt til at skulle spille næste år', lyder det fra forsangeren Lukas Forchhammer på Musik.dk.

Artiklen fortsætter under videoen.

Lukas Graham med Lukas Forchhammer i spidsen har i den grad været ramt af coronapandemien. Foto: Per Lange

'Vi må respektere vores fælles hverdag, som stadig præges af restriktioner, og vi skal huske at passe på hinanden - men vi savner også i den grad at spille live, se publikum i øjnene og skabe fællesskab med musikken', fortsætter han og afslutter:

'Så der er blevet arbejdet benhårdt på, at det skal ske, og vi har designet en helt særlig 360°-scene, som vi stiller op på Roskilde Festival-pladsen, hvor vi kan ses og synge sammen igen, mens vi venter på Refshaleøen'.

Ikke kun Lukas Graham er ramt af coronarestriktioner og aflyste shows. Også flere andre danske kendisser har ikke haft en nem tid.