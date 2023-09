Lukker indgangen igen

Fredag aften måtte politiet sammen med Køge Festuge tage drastiske midler i brug, da flere tusinde mennesker forsøgte at få adgang til den fyldte festivalplads, og dermed lukke festivalen.

Tidligere i dag kunne arrangøren bag Køge Festuge fortælle at festivalen langt fra var forbi, og at man havde taget nye midler i brug og opjusteret antallet af sikkerhedsvagter, ligesom politiet har tilpasset sin bemanding.

Men nu er pladsen altså lukket igen, mere end tre timer før hovednavnet L.O.C, går på. Det fremgår af festugens Facebook-profil.

'For nu er indgangen lukket, men vi lukker ind løbene, når der er mulighed for det', skriver de i et opslag.

Og det har fået mange sure festivalgæster til tasterne.

'I har hele vejen igennem sovet i timen og været verdensklasse amatører', skriver en bruger.

'Tillykke med at have ødelagt Køge Festuge', skriver en anden.

Vil undgå kaos

Foruden øget vagtbemanding har man ifølge politiet indført en såkaldt bufferzone ved indgangen til pladsen i Lovparken for at undgå, at for mange mennesker stimler sammen på for lidt plads.

'Arrangørerne har lavet en plan for, hvordan de vil undgå ophobning af mange mennesker ved indgangspartiet, samtidig med en mere smidig afgang fra pladsen. Vi har et godt samarbejde med folkene bag festugen, og vi tror på, at det kan sikre en mere smidig afvikling af de mange mennesker, der vil til og fra pladsen', sagde vicepolitiinspektør Søren Danielsen i en pressemeddelelsen tidligere på dagen.

I fredags valgte festivalen af sikkerhedsmæssige årsager i samarbejde med politiet valgte at lukke festlighederne fuldstændig samt at aflyse fredagens sidste koncert med dj'en Faustix.

'Jeg er super ked af at måtte aflyse mit show i Køge. Jeg er ikke blevet informeret om andet, end at Køge Festuge har sagt tak for i aften', skrev Faustix.