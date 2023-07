Egentlig er de fleste af os skuespillere. Vi ved det bare ikke. Men vi er én person, når vi er i banken, en anden, når vi er sammen med vores venner, og helt tredje udgave af os selv, når vi bliver interviewet.

Engang pissede det Roland Møller af, når han bustede bluffet. Men det har han ikke behov for mere.

- Jeg tror, det er, fordi jeg har fundet mig en måde at udtrykke mig på. Det tror jeg, vi alle sammen har brug for, funderer han.

- Om man danser, maler, synger, spiller, skriver, eller hvad man har lyst til, er sådan set lige meget. Bare man har en måde at udtrykke sig på og fordybe sig i.

Alt er faldt på plads

Roland Møller har fundet sit afløb i filmens verden.

Efter at have arbejdet en hel del i udlandet er han i den biografaktuelle thriller 'Englemageren' tilbage på dansk film for første gang i tre år.

- Jeg synes, at den bedste tid, man har, er, når man glemmer tid og sted. Paradoksalt nok, konstaterer Roland Møller.

I mellemtiden er han også fyldt 50 år.

- Der sker et eller andet magisk, når der kommer et femtal på. Og det bliver kun bedre, skulle jeg hilse at sige, helt sikkert, lyder det fra Roland Møller.

- Altså, det knirker lidt i ryggen og knæene om morgenen. Men alting har en pris. Det er universets lov, at man skal lide, før der kommer noget godt. Men mentalt har jeg aldrig haft det bedre. Jeg har fået alle brikker til at falde på plads. Og de omveje, jeg har taget i mit liv, synes jeg selv, jeg har fået noget konstruktivt ud af.

Roland Møller har afsonet en række domme - herunder for hash, vold og fangeflugter. Da han sad i Horsens Statsfængsel, sendte han nogle tekster til rapperen Jokeren for at få hans dom. Der var potentiale, og Roland Møller kom med på tracket 'Generation W' fra Den Gale Poses plade 'Definitionen på en stodder'.

Fik det bedste ud af fortiden

Roland Møller har stået i spidsen for mentorordninger til unge rødder, som står på den kant, han selv har trådt over, og delt ud af sine erfaringer og fortalt, hvordan han er kommet tilbage igen.

- Jeg har fået det bedste ud af min fortid, og lige nu er jeg et sted, hvor jeg også har indre ro, siger Roland Møller.

- Det har også noget at gøre med, at økonomien er kommet på plads - jeg kan godt tillade mig at sige nej til ting, fortæller han.

Det betyder ikke, at han danderer den.

- Jeg har et slags momentum lige nu. Det har jeg haft siden 'Under sandet', konstaterer Roland Møller og siger så:

- Alle ved, at et momentum stopper. Så jeg føler ikke rigtigt, at jeg har tid til at sætte mig ned og nyde en ferie, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg skal smede, mens jernet er varmt.

Roland Møller er gået i gang med at skrive sine egne manuskripter, og ambitioner er store.

- Jeg er ordblind, så jeg sidder og hakker. Jeg siger nogle gange, at jeg hakker runer. Der er røde streger overalt, når jeg er færdig. Men ikke desto mindre har jeg fået lavet et pitch på en serie, en international ting, og så har jeg også lavet et pitch på et dansk socialdrama. Ting, jeg har gået med i hovedet i en ti år, fortæller Roland Møller.

- Jeg har stort set fået en finansiering på plads. Nu mangler jeg bare at overtale de rigtige mennesker til at være med. Jeg kunne godt tænke mig at instruere også. Nu skal jeg lige vise, at jeg kan skrive først, lyder det fra ham.