Mand idømt 11 års fængsel for involvering i stjernerappers død

En mand fra Arizona er blevet idømt næsten 11 års fængsel for at have været involveret i at sælge falske piller til den afdøde amerikanske stjernerapper Mac Miller.

Det viser retsdokumenter indgivet mandag.

Ifølge dokumenterne blev manden ved navn Ryan Michael Reavis idømt 10 år og 11 måneders fængsel ved en distriktsdomstol i Californien efter at have erklæret sig skyldig i at have distribueret fentanyl.

Det er et kraftigt smertestillende stof, der er stærkt vanedannende.

39-årige Reavis er en af i alt tre mænd, der er tiltalt for at have skaffet de stoffer, der førte til Mac Millers død.

Den 26-årige rapper, hvis borgerlige navn var Malcolm James McCormick, blev fundet død i sit hjem i Studio City i Los Angeles den 7. september 2018.

En retsmedicinsk undersøgelse viste efterfølgende, at rapperen døde, efter at han ved et uheld havde taget en blanding af fentanyl, alkohol og kokain.

Ryan Michael Reavis er den anden person til at erklære sig skyldig i forbindelse med Mac Millers død.

I oktober erklærede en 49-årig mand ved navn Stephen Walter sig ligeledes skyldig i at have distribueret fentanyl. Han venter stadig på at få sin dom.

Sagen mod en tredje person - en 30-årig mand ved navn James Pettit - er stadig ved at blive behandlet.

Ifølge Ryan Michael Reavis' tilståelse distribuerede han i sin tid falske piller til James Pettit på instruks fra Stephen Walter.

Det gjorde han, selv om han vidste, at pillerne indeholdt fentanyl i stedet for oxycodon, der er et andet smertestillende, men mindre kraftigt stof.

Pillerne gav Pettit siden videre til Mac Miller.

Under retssagen er det også kommet frem, at Mac Miller ikke villet være død af en overdosis, hvis det ikke var for fentanylen i de piller, som han modtog af James Pettit, og som James Pettit modtog af Ryan Michael Reavis.