Marvel-skuespiller i alvorlig ulykke

Den amerikanske stjerne Jeremy Renner er blandt andet kendt for sin rolle som 'Hawkeye' i Marvels mange superheltefilm.

Men det virkelige menneske bag superhelten har været ude for en tilsyneladende alvorlig ulykke, der involverer snerydning. Det skriver The Hollywood Reporter.

- Vi kan bekræfte, at Jeremy (Renner, red.) er i kritisk, men stabil tilstand med skader efter en vejr-relateret ulykke, mens han pløjede sne, udtaler en talsperson til The Hollywood Reporter.

Det fremgår ikke, hvor ulykken skete, men ifølge talspersonen er skuespilleren med sin familie, og der bliver taget godt hånd om ham. Flere medier skriver dog, at skuespilleren ejer et hus i delstaten Nevada i et område, der er ramt af snestorm.

Ifølge mediet Deadline skulle skuespilleren være fløjet på hospitalet i løbet af søndagen.

Jeremy Renner, nummer to fra højre, sammen med 'Avengers'-kollegaerne, her flankeret af Mark Ruffalo og Scarlett Johansson. Foto: Ritzau Scanpix/Mario Anzouni

Renner er to gange blevet nomineret til en Oscar. Den ene var for sin hovedrolle i den eksplosive film 'The Hurt Locker' om en bomberydder i Bagdad. Den anden nominering fik han for sin birolle i 'The Town' i 2011.

Sidste år var Renner hovedperson i superhelte-serien 'Hawkeye' på Disney+ med samme bueskydende karakter, han også har spillet i de andre Marvel-film.