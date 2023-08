Medie: Planlægger royal fyringsrunde

Det har tidligere været fremme, at Kong Charles vil slanke monarkiet og modernisere den måde, tingene fungerer på i kongehuset.

Nu planlægger han angiveligt at fyre hver femte ansat for at øge den kongelige husstands effektivitet. Det svarer til at nedlægge 20 procent af de ansatte i kongehuset for at øge effektiviteten og spare penge for skatteyderne. Det skriver Independent og Dailymail.

Nedskæringerne vil ramme de ansatte i Buckingham Palace, Sandringham, Windsor Castle og Balmoral. Ifølge mediet er bemandingen for tung, og der er for mange assistenter til assistenter.

Kongens plan om at slanke monarkiet begynde tidligere på året, da det kom frem, at kong Charles havde bedt sin yngste søn om at aflevere nøglerne til det hjem, han med sin hustru, hertuginde Meghan, havde til rådighed, når de besøgte Storbritannien.

Det er ikke kun kong Charles, der ønsker at slanke monarkiet og skære ind til benet.

Da dronning Margrethe sidste år meddelte, at hun ville fratage fire af sine børnebørn deres titler, var der også spekulationer om, hvorvidt dronningen valgte at slanke monarkiet.

I et stort interview med Weekendavisen ville dronning Margrethe ikke komme yderligere hendes beslutning.

- For mig har det været vigtigt, at det ikke skulle være Frederiks lod at tage sådan en beslutning. Det var bedre, at det var mig. For så er det den gamle kone, der har besluttet det. Men det er lidt for tæt på endnu til at tale om, sagde hun dengang.