Medina deler private detaljer om fødslen

Det er omkring to måneder siden, at popsangerinden Medina og hendes militærmand, Malo Chapsal, blev forældre til sønnen Tyler Rose Chapsal.

Og nu lukker den nybagte mor op for lidt af fødselsforløbet i en Instagram-story til sine over 342.000 følgere.

Her afslører hun nemlig, at den lille purk kom til verden ved kejsersnit.

Medina har delt en video af en kvinde rulle rundt og lave badutspring iført lyserøde tights og en farverig spandexdragt.

- Mig, når jeg må træne igen efter kejsersnit, skriver hun til videoklippet.

Det var Medinas manager, Thomas Børresen, der i begyndelsen af februar bekræftede over for Ekstra Bladet, at sangerinden havde født.

En højgravid Medina gæstede "Vild med dans" i slutningen af november. (Arkivfoto) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Her lød meldingen, at både mor, far og barn havde det godt, og at fødslen var gået efter planen.

Det har længe været et inderligt ønske for Medina at blive mor.

Det fortalte hun i et interview med magasinet Fit Living i begyndelsen af 2020.

- Vi er begge mega familiemennesker, og samtidig med at vi ikke kunne være mere forskellige, vil vi alligevel fuldstændig samme vej. Det er bare perfekt, sagde Medina i interviewet.

Den 38-årige dansk-chilenske popstjerne blev forlovet med sin ti år yngre kæreste sidste forår og gift i sommeren 2020.

Kort efter kunne parret så afsløre, at de ventede deres første barn, som altså kom til verden i begyndelsen af februar i år.