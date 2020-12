2020: - Jeg blev arbejdsløs og træt af mit eget selskab

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Nåede du dine mål for 2020?

2020 er (gudskelov) ved at være slut.

Et årsskifte er ofte ensbetydende med fitnessmedlemskaber, madplaner, rygestop og at en masse mennesker poster en form for recap, der ligesom opsummerer de mål og milepæle, de har opnået og gennemført i løbet af året.

Til trods for 2020 ikke lige har udspillet sig som forventet for nogen, skal der nok være et par stykker, der alligevel formår at formulere statusopdateringer som: 'Åh, har 2020 ikke bare været et befriende, inspirerende år, hvor vi rigtig har haft tid til at dvæle ved det smukke i livet og tænke over de store spørgsmål, og hvor har det været godt rigtig at få tid til at fokusere og fordybe sig i det, der virkelig betyder noget.'

Tanken derom har inspireret mig til også at forsøge at lave et recap af mit knap så flatterende 2020. Det kommer her:

Til trods for at 'Baby Shark'-sangen rundede syv milliarder streams på YouTube i år, formåede jeg ikke at deltage i så meget som én virtuel fredagsbar, og jeg har ikke lært at lave kanelsnurrer, bananbrød, hjemmesnoede lys eller brunsviger.

Ikke i år

2020 blev ikke året, hvor jeg fandt min karrierevej eller min inner peace, tværtimod blev det året, hvor jeg blev arbejdsløs (sagde selv op bevares) og pænt træt af mit eget selskab.

Jeg har ikke prøvet at have corona, og jeg har stadig ikke fattet, hvad det egentlig var, der skete med den kogte flagermus i Wuhan, Instagrams nye opdateringer eller i Radikale Venstres udgave af Paradise Hotel.

Jeg fik aldrig deltaget i fællessang med Phillip Faber, onlinetræning eller set filmen 'Druk'.

Til gengæld fik jeg genset alle otte sæsoner 'Game of Thrones' på 16 dage, og jeg aner fortsat ikke, hvem der er kusine, papmor, søster eller far til hvem, eller hvordan de her mennesker kender forskel på hinanden og undgår at halshugge deres venner, når de vælter rundt på krigsmarken.

Selvom man skulle tro det, fordi gud og hvermand har gjort det, udgav jeg ikke en podcast.

Ikke engang en, hvor jeg spurgte folk, hvornår de har haft det svært og hårdt, og hvordan de kom ud af det, og kaldt det noget a la små lektioner til livets store spørgsmål. Hovedsageligt gjorde jeg ikke dette, fordi ingen spurgte, om jeg ville være med.

Motionen fik ikke en chance

Til trods for at Harvey Weinstein fik 23 års fængsel, Taylor Swift udgav to næsten identiske, men dog gode album, at der 14. december var foretaget 8.664.885 coronatests i Danmark, og at det lykkedes Peter Madsen at flygte fra fængslet i hele fem minutter, formåede jeg ikke engang at holde min løbetræning det, der ligner 14 dage, eller vænne mig af med at pille i huden rundt om mine negle.

Til gengæld nåede jeg at se samtlige afsnit af 'Luksusfælden' og skamme mig over, at jeg ligesom størstedelen af deltagerne også har et overforbrug Pepsi Max.

Jeg nåede at glæde mig over, at Danmark endelig har fået en samtykkelov, at Jodel lukkede deres sladderkanal, og at de elektriske løbehjuls storhedstid er forbi.

Jeg har også fundet ud af, at jeg aldrig kommer til at synes, at 'Bagedysten' er sjovt tv, at jeg aldrig får hunde, der kommer, når jeg kalder på dem, og at salget af makrel og torskerogn steg med 63 procent i Coops butikker efter nedlukning af Danmark, og vi derfor virkelig må være glade for fisk på dåse her i landet.

Et blev til ni

Jeg ved nu, hvad et transfervindue er, og jeg har fået et par moonboots og en visdomstand i overmunden, til gengæld har jeg har ingen idé om, hvordan Saszeline gik fra soap til virolog, hvorfor Sofie Linde kun var nummer to kvindelige vært på Zulu Awards de sidste 14 år, eller hvem der laver SoMe for Mette Frederiksen og poster 'Jeg 'hjerte' Nordjyllands billeder', der får 98.000 likes på hendes Instagram-profil.

Selvom de fleste kvinder mellem 13 og 30 år farvede deres pandehår en sjov farve - også vores forhenværende statsminister nåede at være med på dillen - var det tætteste, jeg kom på den trend, da jeg farvede mit afblegede hår brunt og i stedet endte med noget, der havde samme farve som tangsalat og kunne sidde på hovedet af Joe Exotic.

Jeg har lært at lave vegetarisk bønnegryde og anerkendt, at det er o.k., at mit engang ene sorte hår på hagen har udviklet sig til ni, der skal hives ud med pincet hver tredje dag.

Særligt kan jeg leve med præcis dette, fordi jeg så i det mindste ikke er Ståle Solbakken, der i år har måttet vinke farvel til en årsløn på ti millioner danske kroner, da han stoppede som træner i FCK.

Jeg er stadig helt vildt træt af voksne mennesker, der ikke kan finde ud af at tale ordentligt til hinanden, men kalder gud og hvermand for lortesvin og dumme svans på internettet.

Ligesom jeg er træt af folk, der i det hele taget bruger svans som skældsord, mennesker, der ikke bare kan lade være med at kalde det en kæmpe eskimo, når det gør andre mennesker kede af det.

Ellers tror jeg, at min største bedrift i 2020 var at gøre min hundehvalp renlig. Det gælder vel ikke engang, eftersom det ikke er mig, der er stoppet med at skide på gulvet.

Anyway, godt nytår!