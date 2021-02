Din første gang skal IKKE være med en du elsker

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Hundragen punkterer myten om altid at elske den, man har sex med for første gang

Godt, at mødomsmyten er punkteret!

Den var også en 'rættig' træls ting at bære rundt på.

For det er præcis en af de myter, der fastholder drenge og piger i den forældede indoktrinering, at sex er kærlighed og noget smukt, der kun må nydes mellem to elskende eller gifte mennesker.

Men ser I!

Vi fastholder stadig en del af myten om, at sex er kærlighed frem for en naturlig drift, der er baseret på floder af kønssafter og et erigeret lem (såfremt at det er én af hvert køn, inden jeg nu baskes for at være homofob).

Små piger har siden tidernes morgen fået fortalt, at den første fyr, vi er sammen med, skal være en, vi elsker.

Primært cementeret ud fra, at vores første gang er: 'Ih og åh så speciel'.

Fuck da af!

For sagen ligger nu sådan her: Når gennemsnitsalderen for den seksuelle debut er 16 år, er der ikke en eneste teenager, der aner et shit om, hvad kærlighed er.

De ved, hvad liderlighed er! De ved, hvad lyst er!

Liderlighed og forelskelse er naturens snedige metode for at videreføre arten.

Ikke det samme

Men forelskelse er IKKE kærlighed.

Vi skal simpelthen til at undervise unge i, hvad fanden der sker i hjernen, når vi tiltrækkes.

Tiltrækning er nøgleordet!

Men sagen er, at vi får unge til at tro noget sært om, hvad sex er.

Der render generationer af især unge kvinder rundt derude med en underlig oplevelse af deres første gang.

For der blev hverken sluppet hvide duer løs, var regnbuer over sengen eller velsignelse fra en enhjørning.

Det var lidt flovt, lidt sært, lidt ømt og en hel del fumlende.

Får en idé om sex

Men vi får en fortælling om kærlighed, fordi vores forældre ønsker at passe på os.

Men det ER en fortælling, der må og skal omskrives, for den er LØGN!

Den beskytter ikke, for det er ofte et eventyr, der braser, og så tror især pigen, at der er noget galt med hende.

Ikke mindst putter hun sig selv i kassen med slutshaming, hvis hun ikke elskede ham.

For du er jo ikke billig, hvis det er kærlighed. Dermed nedarves slutshaming fra mødre til døtre.

Vi fortæller især piger, at de ikke må devaluere sig selv på at have sex med mange.

Hvis ikke mødre fortalte deres døtre den slags åndssvage eventyr, ville hverken ord som 'luder, skøge eller slut' kunne benyttes som udskamning!

Det er jo også gak at pådutte teenagere den slags pis

Kære forældre, vil I være så venlige at begynde en ny fortælling derude?

Især jer, kære fædre, for jeg VED godt, at I tænker på de piger, I selv har knaldet livet igennem, og den måde, I tændte på og objektificerede piger under sex.

Det ønsker I ikke for jeres lille pige.

Hvis I udelukkende indoktrinerer hende til, at sex skal være specielt, vil hun få et forkvaklet forhold til de fyre, hun møder.

Lær jeres børn det vigtigste: Begge parter skal tænde vildt på den anden!

Og at første gang ofte er lidt akavet, men at sex er sjovt og bør være sjovt.

Teenagere er liderlige, og det skal de lære er o.k., for vi kan ikke bekæmpe biologien.

Vi kan kun lære at navigere rundt i den.