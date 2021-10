Er JEG en narrefisse?

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om sit syn på mænd, der kalder kvinder for 'narrefisser'

’Du Katja K, du er det, vi i 1980'erne kaldte for en NARREFISSE – vi ses på den anden side’!

Sådan en grænseoverskridende besked tikkede ind på min Instagram-profil her forleden fra en tydeligvis skuffet ”fan”.

En narrefisse. Mig?

Lad os for god ordens skyld lige definere, hvad en narrefisse egentlig er for et begreb?

I den danske ordbog står der:

’Det, at en kvinde mod en partners forventning ikke har lyst til samleje’.

Jeg er ikke helt klar over, hvad vedkommende havde i tankerne, da han skrev den besked til mig.

Fortrød Onlyfans-profil

Måske var det fordi, at jeg tidligere havde oplyst mine følgere på Instagram om, at jeg ville oprette en profil på Onlyfans, og efterfølgende har fortrudt den (for mig) dårlige idé!?

Hvis det er tilfældet. kan jeg kun sige:

Stop med at stille dine egoistiske krav for derefter at skyde skylden på en kvinde, fordi hun ikke lever op til dine forventninger!

Hvad rager det dig hvilke strategiske valg, jeg træffer for mig selv og mit business brand!?

Lad mig lige slå fast, én gang til:

Jeg (og mange andre kvinder) er ikke sat i denne verden for at please ’the male gaze’ eller levere villig vagina på kommando.

Ret til at flirte

Ordet narrefisse er et begreb skabt af ynkelige mænd, der ikke respekterer kvinder og ikke kan forstå et NEJ!

Vi kvinder har naturligvis ret til at flirte - alt det, vi vil - og når vi vil.

Flirt forudsætter IKKE, at kvinder partout skal sprede benene på mænds foranledning.

Et nej er et nej - det kan ikke være svært at forstå - uanset i hvilken situation, det bliver sagt.

Og hvis jeg vælger at skifte kurs, gør jeg det - det skal jeg sgu ikke bede nogen om lov til.

Jeg leverede varen

I øvrigt har jeg ’leveret varen’ via mine pornofilm, så du kan bare smide et VHS-bånd i maskinen og få dig en ’spiller’ anytime – du har hverken ret eller grund til at brokke dig.

Og hvad mener du med, at ’vi ses på den anden side’? På den anden side af døden, eller?

Til din information befinder vi os allerede på ’den anden side’. Nemlig på den anden side af #MeToo-bevægelsen, hvor verbale og psykologisk intimiderende krænkere som dig selv (og andre forsmåede mænd) definitivt hører fortiden til.

Mange andre mænd er nemlig kommet videre i vores alles gensidige ligestillings-udvikling, og du/I kan nå det endnu med en uforbeholden undskyldning til os kvinder for den nedsættende opførsel du/I udviser.

En uddøende race

Så lad nu være med at ødelægge det for alle de andre gode mænd derude, som har en naturlig respekt for kvinder, og som kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

'Narrefisse' blev jeg også kaldt engang i 1980'erne af en ’Vestegns-proletar’, da jeg alligevel ikke gad at knalde ham.

Krænkere: I er en uddøende race – indse det.

For vi holder ikke op med at bekæmpe jer ...