Hundragen: 'Danmark er oversvømmet af coronapoliti'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge raser Hundragen over coronapolitiet, der udskammer de folk, som ikke overholder retningslinjerne

'VRÆÆÆÆL! FØR CORONA VAR JEG UBETYDELIG, SÅ NU SKAL I FANDEME FUCKME RETTE IND EFTER MIG'

Danmark er nu oversvømmet af selvbestaltet coronapoliti.

De sidder på alle platforme. De lurer om hjørnerne, kigger ind ad brevsprækkerne.

Sidder på bænke med rovdyrsøjemål for at belure, om fredelige mennesker nu går 'med uret' rundt om en sø.

Med ophøjet selvretfærdig stolthed føler og fortæller de, hvorledes de ser sig som en autoritet i forhold til alle andre. Når det kommer til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Jeg husker så tydeligt en kvinde, der stolt kunne berette i 'Go' aften Danmark' allerede under første nedlukning i april, hvor dygtig hun var!

Hun anså sig sågar berettiget til at bede unge mennesker i folkeskolealderen 'pisse ud af et supermarked, hvis de kun ventede på deres kammerat'.

Hun var uden tvivl stolt og tilfreds med sin succes på deres reaktion på at forlade butikken. Jeg forstår godt de børn!

Der står en KÆMPE kvinde med ekstrem aggressivitet og råber ad dem. Hvem fanden ønsker seriøst at blive mejet ned af en bissende elefant, der i sit martyrium endelig har fundet den magt på kontrol, hun et helt liv har eftersøgt - og ENDELIG har fundet via børn.

Såååååå smukt at kunne klappe sig selv på skulderen, når noget, der er mindre end én selv, kan overfuses.

'Tillykke med din coronasucces'

For kvinden er nemlig førtidspensionist, der nu bruger hele sin manglende passion og manglende indhold i livet på selv at 'pisse rundt' i diverse supermarkeder i primetime, så hun kan påtale, når andre kommer for tæt på hende og ikke holder afstand.

Dermed har hun kronede dage på sit selvværd og sin kontrol - for ENDELIG bliver hun hørt og kan påtvinge andre at rette ind efter hendes ord.

Så hun er glad!

Tillykke, jeg håber din lille coronasucces kan hænge ved resten af dine dage, så du ikke fortsætter som en forpulet pestilens, der finder på noget andet at agere selvkronet kejserinde på!

Deres kald i livet

Så var der en mand, der var inde dengang sammen med hende.

Uha, ham skal man passe på, når man går ind i et supermarked, for hans høgeblik vil være dommer på, om du spritter dine hænder af, tager handsker på eller blot kommer lidt for tæt på!

For han har ligeledes fundet sit kald og sin retfærdighed i ENDELIG at blive hørt! Han arbejder nemlig med mennesker.

Derfor er han jo ekstra udsat og ville simpelthen dø, hvis han slæber noget snisksnask med fra den beskidte pøbel.

Så han holder øje med os alle og lurer bag hylderne, måler afstand og fortæller gerne i en fast og bestemt tone, hvis han mener, at nogen ikke opfører sig efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer!

De har fundet deres virkelige kald i livet.

De er aldrig blevet anset som autoritet andre steder, og NU har de fundet lige præcis deres kald på at blive set, hørt og have regler med i bagagen. Så de ENDELIG kan få cementeret, at de er noget værd.

Oversvømmet af coronabetjente

Men Danmark er nu oversvømmet af disse selvophøjede og selvbestaltede betjente!

De anmelder hundeejere, der lader deres hunde lege, vinterbadere og faktisk hvad som helst, der kan få dem til at føle sig som korrekte mennesker, der bidrager til at mindske smitten.

Gode mennesker, der rigtig viser samfundssind!

En idiot havde sågar ringet til politiet, fordi en frisør stod i sin egen fucking salon og øvede farveteknik ... på to dukkehoveder!

Så smitten mindskes - hadet og foragten eksploderer!

Tillykke!

Men ...

Tillykke til alle jer vindueskiggere og coronabetjente derude!

I er hermed tildelt Hundragens ekstraordinære diplom for at udøve røvhulleri i jeres egen selvretfærdighed ved at få et lille boost til jeres selvværd ved at rende rundt og påtage jer en autoritet over tilfældige mennesker!

Tænk, hvis I kunne finde glæde ved selvkærlighed uden at rende ud og råbe grimme ting af andre. Uden at suse rundt og lede efter regelbrud. Og ja, decideret opsøge disse konflikter, som er det blevet jeres lille private pornhub-fest på hardcore onani!

Så havde I muligvis også opnået respekt i livet frem for blot at opføre jer som nyfanatikere i 'coronabetjentismen'.

Den nye kultur i Danmark er nu at finde værdi i livet på at lede efter fejl ved andre.

For således kan du nu ligefrem være en helt! En helt gratis forsmået og ondskabsfuld helt!

Som alle de andre i flokken af selvretfærdighed klapper ad.

Kan du ikke finde værdi i dig selv på egne kompetencer, kan du da altid finde det via statstildelt autoritet med politiet på speeddial.