Hundragen: Det er dig der er sørgelig

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Heidi er træt af folks holdninger til kvinder, der ikke ønsker børn

Det skurrede godt nok, da jeg tog et blik ned over Berlingskes Facebook-side.

En ung kvinde have fravalgt børn og var blevet steriliseret - hvilket blot får mig til at tænke ...

'Nå'.

Men for en KÆMPE del af den danske befolkning skulle man tro, at hun var Peter Madsen!

Ikke engang en bestialsk morder er blevet devalueret mere på sin menneskelighed end denne kvinde!

Og jeg har alt for meget at ytre om den sag, så spænd resten af jeres ynkelige hjerneceller på rabiate selvsyn, og lad mig brøle jer ind i 2021!

Lad mig opsummere et par enkelte kommentar:

'Det er trist for landet og kvinderne selv. At få børn er noget af det største og mest meningsfyldte, der findes. Mange af dem vil nok fortryde, når de bliver ældre og ikke længere har en familie, som kan yde omsorg og støtte,' skrev en mand.

'Meget muligt hun kan gøre, som det passer hende, men der er bare ingen, som gider gøre noget med hende, og så er cirklen sluttet,' ytrede en (paradoksal nok) ret uattraktiv ældre mand polstret godt med julespæk.

Han skal takke sin ungdoms fertilitet for, at han selv er blevet far. Eftersom hans chancer i dag ville være minimale for et knald med en kvinde, der kan se.

'Hvilket sørgeligt liv!', skrev en ældre kvinde, som uden tvivl har lagt sin livsværdi i at være fertil.

En anden livsstil

Godt, kære væsener, for I ER væsener!

Ikke én eneste af jer, der sad og devaluerede et menneske på den bekostning, fortjener nemlig at kaldes for menneske!

Ser I, det interessante her er ikke så meget, at de fleste har behov for at fratage andre deres menneskelighed, når de vælger en anden livsstil.

Det interessante er, at I ikke fatter, hvor meget det viser jeres inderste frygt for at få skubbet jeres egen tyndskid direkte i fjæset for, om I selv har valgt det rette!

Du, der sidder og ytrer noget om et andet menneske, at denne må have et trist liv via fravalg af afkom.

Du er angst!

Du er angst i dig selv, fordi du selv VED, at dit liv aldrig formede sig, som du ønskede, og derfor har du behov for at påsætte andre, der har taget andre valg.

At de må have et sørgeligt liv.

Det er et klassisk freudiansk slip og intet andet!

Så når du sidder der og fryder dig over, at: 'Børn er det største og mest meningsfyldte, der findes', afslører du mere end din egen tendens til at være sørgelig.

Ikke nok med at du har sat børn i verden med et pres på, at de stakler skal verificere dig og din mening med livet, så har du altså også en sær idé om, at du nu er en martyr, der ligesom har gjort noget godt!

Du er ikke et godt menneske fordi du yngler

Du er blot et egoistisk menneske, der har brug for at andre mennesker, og sågar DIT eget avlede menneske skal verificere dig som værdifuld.

Så når du sidder der og pipper i din skaldede rede, der aldrig blev større eller varmere. Som aldrig blev det fuglehus, du reelt ønskede, din aftensmad nu er leverpostej, og din fredag er 'Vild med dans'. Mens ungerne har deres eget, og du opdagede, at de faktisk ikke bare ukritisk elsker dig som voksen - ja, så hænger du på den!

Så har du nemlig kun en eneste mulighed for at varme dig under dit fleecetæppe til 50 kr. fra Bilka!

Du troede, dit liv ville blive anderledes.

Men du flatlinede i din drøm om familie, om børn og om huset med det hvide stakit og badebassin i haven.

Alt, hvad du troede var lyserødt, det viste sig at være gråt!

Derfor fortæller du dig selv den daglige løgn, at meningen med dit liv er at være forælder.

For det er så umanerlig simpelt.

Ingen mening

Du HAR nemlig ikke anden mening.

Alle dine drømme døde, så nu har du skabt en enkelt præmis om, at du har det største i verden = børn.

Når du er så absurd egoistisk, at du får børn, fordi du er bange for at blive en ensom gammel, hvor er det så lige, at du har skabt en værdi for dig selv?

Intet slår mig som mere trist end at føle sig SÅ uelsket og ensom, at du bliver nødt til selv at skabe de mennesker du forventer vil elske dig og care for dig.

Så kære jer, der mener, at fravalg af børn gør andre dumme, mere egoistiske eller sågar ensomme:

Kig et øjeblik på dig selv, og fortæl mig, at du er glad indeni!

For når du på den måde kan provokeres SÅ meget af et fravalg på dit tilvalg - er der noget, der stinker af en uskiftet ble eller af en begravet hund

Så hvem er sørgelig?