Hundragen: Det er ikke en menneskeret at få børn

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Hundragen mener ikke, at man skal have børn for enhver pris

ER DET EN MENNESKERET AT BLIVE FORÆLDRE?

For det er længe siden, at fertilitetsspørgsmålet har fyldt så meget i medierne, som nu.

For et par år siden var der en kvinde i en af de store pigegrupper på Facebook, der bragte emnet op i forbindelse med, at hun ikke kunne få børn.

Alle overøste hende med gratis empati og forslag om adoption.

Kun jeg forslog hende at leve med det og formå at skabe et liv uden om det ønske og knuste drøm.

Alle gik balalajka!

Jeg var uden empati, uden omsorg - og jeg var for øvrigt også ond.

For mig var den største empati at hjælpe hende til at forholde sig til realiteterne frem for at fylde hende med nye umulige drømme og ønsker.

For mig er det mest empatiske at hjælpe mennesker igennem en sorg og smerte ved, at jeg forholder mig til det, frem for at jeg laver en afledning, så jeg kan tildele nye luftkasteller.

Hvilket, jeg mener, de andre gjorde.

De kunne ikke forholde sig hendes sorg, så de forsøgte at give hende umulige håb og drømme, der aldrig kunne blive en realitet.

Så hvad er det med de børn?

Hvor meget tænker folk egentlig over, hvad det er, de ønsker?

For det første et barn skal tildele af tanker er, at du de næste mange år skal tilsidesætte majoriteten af dine egne behov.

Er der knaphed på mad, så får barnet først.

Er du trist, så kan du ikke forholde dig til det, før barnet sover.

Har du hovedpine, ærgerligt.

Jeg VED godt, at vi som alle andre dyrearter er her på jorden for at reproducere, og at det er en biologisk trang.

MEN ...

Vi skal som art i denne verden holde alle andre primale drifter under kontrol.

Altså, det fortælles vi jo konstant.

Så hvorfor ikke børn?

Hvorfor er børn den ENESTE primale drift og biologiske trang, som vi får fortalt ikke blot er vores menneskeret, men sågar betales af staten.

Altså, vi mangler ikke mennesker her på jorden, tværtimod.

Vi tænker nemlig kun på os selv og egne behov

Jamen en handicappet, syg, 200 kg overvægtig, single, gammel, psykisk syg, hjemløs, alkoholiker, narkovrag, etc. kan jo sagtens være en god forælder!

Really?

For ingen stiller egentlig særlige spørgsmålstegn ved, hvad en god forælder er!

En god forælder er vel for fanden én, der allerede før graviditeten tager stilling til, om de kan udvikle et sund og rask barn under graviditeten.

En god forælder vil allerede sætte barnets tarv over egne ønsker, FØR de bliver gravide.

Og hvor mange gør det?

Børn beder ikke om at blive født, og du gør dem altså ikke en tjeneste ved at sætte dem i verden.

Et barn er DIT behov og dit alene!

Derfor skal vi altså til at begynde en eller anden form for samtale om, om det virkelig er en menneskeret at få børn og sågar på statens regning.

Paradokset her er, at de, som er uenige med mig, finder en retfærdiggørelse i én ud af to aspekter:

1. Jeg har ikke børn, så derfor ved jeg intet

2. Jeg fravalgte moderskabet efter en bilulykke netop ud fra barnets trav. Jamen så er det jo godt, jeg ikke bliver mor med det rædsomme menneskesyn.

At blive steriliseret efter ulykken var et af de sværeste valg i mit liv, og jeg mærker konsekvensen dagligt.

Men med kronisk hovedpine og diverse fysiske gener, der kunne jeg sgu da ikke blive mor og give et barn det overskud og nærvær, det fortjener!

Kan du passe på et barn

Og når mennesker bruger min egen historie imod mig og mener, jeg martyrliggør mig, så er de sgu bløde i hatten.

Jeg kan kun tillægge dem at være ogginokker, der lige præcis vil retfærdiggøre deres egne manglende refleksioner over forældreskabet!

Mange vokser muligvis med opgaven.

Men antallet af psykisk syge og vanrøgtede børn vidner lige præcis om, hvor mange der IKKE gør!

Der er mange mennesker, der burde fravælge børn.

Kan du ikke tage dig af dig selv, så kan du ikke tage dig af et barn som resten af livet skal vejledes, mentores og have forbilleder.

Kan du ikke være et forbillede for dig selv, så er det utopi at tro, at du kan være det for et barn.