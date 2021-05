Hundragen: Det er vanvittig politisk korrekthed

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge raser Hundragen over politisk korrekthed

Nu hvor den vanvittige politiske korrekthed for alvor har bredt sig til Disney og eventyrene, så burde Danmark blot grine højlydt og have konsensus om, at de der amerikanere, der ser noget krænkende i, at prinsen kysser en sovende Snehvide eller Tornerose, ikke er rigtig kloge.

Men nej.

Selvom majoriteten af danskerne stadig forholder sig nogenlunde kålhøgen, så er der stadig dem, der i kommentarsporene mener, at 'naturligvis skal små børn da lære om samtykke'.

Desuden havde Amnesty jo allerede i 2017 lavet den vanvittige video med en tegnefilm, hvor en prins begår et overgreb ved at kysse en sovende prinsesse.

Ret vammelt

Men modsat Disney, så kvitteres der lige med, at han rager hende lidt i skrævet også.

For vi ved jo godt, at det uskyldige og smukke, der i Disney opsættes, faktisk er ret vammelt i forvejen. Især hvis man er en forskruet feminist med Misse Møghe-syndrom!

Men nu skal jeg lige præcis levere en omgang diarré udover den præmis!

Børn skal ikke lære, at spontane kærlige handlinger er en krænkelse!

Vi må IKKE fratage børn den uskyldighed, der ligger i en spontan omfavnelse, at levere et vammelt savlende kys, eller kærligt at berøre én, der sover!

Ikke et sundt tegn

Det er ikke et sundt tegn på en kultur eller verden, hvis alt uinviteret fysisk berøring anskues som en krænkelse.

Vi skaber mere og mere et samfund, der er baseret på en næsten unaturlig fysisk afstand, og selvom vi nok kan blive enige om, at voksne prinser ikke sådan skal kysse sovende prinsesser, så må vi altså ikke fratage børn deres intelligens!

Tegnefilm er, hvad de er!

Og vi har siden 'Tom & Jerry' etc. set på afbrændte, eksploderede, nedtromlede, genoplivede figurer, der i en tegnet verden kan alt, gør alt og overlever alt, uanset om de dør af det.

Børn kan godt skelne.

Har tabt småkagerne

Derfor er det ikke mangel på samtykke, at en eventyrprins vækker en eventyrsovende prinsesse med et kys.

Når vi fører 'voksenproblemer' ned i børnehøjde, så har vi altså tabt småkagerne.

Ligeledes er det at sidestille kysset med en dæmonisering af mænd.

Fordi det render ind i narrativet om, at mænd er 'rovdyr'

Men. Når der spørges om, hvorvidt Snehvide mon ville kysses, fordi du ikke selv ville vækkes til bryllup og et liv i sus og dus, af en prins der på stedet binder sig LIGE DER og vil alt med dig! Så er det altså Bullshit.

For intet er virkeligt.

Vanvittigt

Hverken at du nogensinde bliver vækket af verdens lækreste mand til, at han ved blot et blik på dig gifter sig med dig og for evigt gør dig lykkelig.

Til at seriøst tro på det vanvittige i at lære små piger, at mænd er så lette og dumme, at de bare ukritisk falder for et kønt ansigt.

Så hvis de rabiate skulle brokke sig over noget, så skulle det da mere være, at Snehvide får, hvad de skal både kæmpe for, have tålmodighed for og næppe vil opnå.

Ingen kvinde er lækker nok til, at en mand på stedet opgiver sin frihed og gifter sig med hende, uden tanke for at hun ca. med 21 dages mellemrum har pms og muligvis er pissekedelig i sengen.

Hvis vi skal til at analysere diverse eventyr med sexisme som præmis, så taber kvinderne sgu stort.

Simpelthen fordi, det er utroligt sexistisk at forvente, at en mand skal myrde drager, gå igennem ild, kæmpe til et tårn, redde prinsessen, gifte sig med hende og bære hende resten af livet - uden at hun skal foretage sig en skid!